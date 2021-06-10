我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠再增28死 本土個案263例 下降趨勢不明顯

分別6年…電視驚見幼女獨闖邊界 母女德州流淚團圓

比特幣失寵 分析師:恐跌到2萬美元

編譯洪啟原／綜合外電

密切注意加密貨幣近來拋售潮的策略師表示，比特幣本周迄今跌跌不休，未來可能跌破3萬美元，甚至出現2字頭。

券商Oanda、Evercore ISI以及Tallbacken資本顧問公司都認為，比特幣入若進一步下跌，可能跌到2萬美元這個區間。

在香港交易的比特幣盤中跌約2%，報3萬3000美元。這款加密幣6月迄今已跌約10%。

Oanda高級市場分析師Edward Moya表示，投資人對美國監管機構的擔憂加深，比特幣下探至接近3萬美元，如果失守這個關卡，可能引發投資人大量拋售。

比特幣已從4月高點重挫至約3萬2000美元，受特斯拉執行長馬斯克質疑其能源消耗，和遭中國大陸審查等因素拖累。

美國成功從發動美東輸油管線網攻的駭客身上追回比特幣贖金，也削弱比特幣不受政府監管的想法，這個想法正是比特幣備受青睞的原因。

Evercore技術策略師Rich Ross和Tallbacken分析師Michael Purves都警告，若比特幣從當前價位進一步下跌，可能跌至2萬美元這個區間。

不過，也有人依舊看好比特幣的長期展望。例如美國軟體公司Microstrategy執行長塞勒（Michael Saylor）無懼比特幣跌勢，把垃圾債的發債金額從4億美元提高至5億美元，以便募集更多資金購買進比特幣。

比特幣 美國 投資

上一則

人民幣跨境支付 人行推行標準化

下一則

拜各地解封之賜 印地紡營收增48%

延伸閱讀

投資比特幣 這國家的人最賺 中國居次

投資比特幣 這國家的人最賺 中國居次
白宮特助吳修銘 擁500萬元比特幣

白宮特助吳修銘 擁500萬元比特幣
比特幣失寵 分析師估可能跌到2萬美元區間

比特幣失寵 分析師估可能跌到2萬美元區間
美企發垃圾債買比特幣

美企發垃圾債買比特幣

熱門新聞

用全現金購屋有相對優勢，但並不是真的全部都是現金。（路透）

瘋狂房市熱潮中 全款購屋成王道 但真是如此嗎？

2021-06-02 19:21
台積電的美國亞利桑納州投資案已按計畫展開。 路透

不是要用很多水嗎？台積電美國廠為何還選在沙漠州

2021-06-03 08:34
美國財長葉倫5日在倫敦出席記者會。(路透)

葉倫終於鬆口：美今年通膨率將達到3%

2021-06-05 20:59
「股神」億萬富翁投資人巴菲特偏好的美股股市指標突破200%，顯示崩盤可能很近。路透

商業內幕：巴菲特指標破200% 美股崩盤恐近

2021-06-03 07:34
日經新聞分析指出，蘋果2020年的中國大陸供應商數量首次超越台灣。路透

日媒：中國廠低價搶單 把台灣擠下蘋果鏈最大產地寶座

2021-06-03 17:23
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克(圖)今天在推特發文，暗示與比特幣分道揚鑣，引發這個市值最大加密貨幣的價格應聲挫跌逾7%。美聯社

馬斯克推文暗示與比特幣分手 價格應聲重挫7%

2021-06-04 12:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則
疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」

汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」
9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵
從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多