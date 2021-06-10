美中投資比特幣 去年大賺

比特幣價格先前大漲，促成許多百萬美元富豪誕生。(路透資料照片)

比特幣 價格先前大漲，已促成許多百萬美元富豪誕生，美國比特幣投資 人去年因此大賺41億美元獲利，高居各國之首，中國大陸則排行第二，賺進11億美元。

台灣的比特幣投資人也有2億美元落袋，比南韓和越南少。

紐約研究業者Chainalysis估計，美國交易人士去年從比特幣獲利41億美元，比起排行居次的中國投資人高出三倍，日本比特幣投資人的已實現獲利排名第三，估計為9億美元，高於英國、俄羅斯與德國。

這份報告列出去年比特幣已實現獲利額最高的前25個國家。

台灣比特幣投資人士去年的已實現獲利估計達2億美元，在整體排行名列第23，僅高於比利時與泰國，在亞洲國家中排行，也低於日本、南韓、越南和印度。

南韓和越南投資人的獲利估計各為4億美元。Chainalysis表示，這個估計數據是透過追蹤加密貨幣 服務的交易數據所推估。

對於在2020年活躍的比特幣交易人士而言，獲利並不難，尤其是比特幣在去年底一飛沖天，全年漲近310%。

Chainalysis研究人員表示：「幾乎所有國家的（比特幣）投資人數量都在去年底大增。」

加密貨幣已吸引全世界的散戶和專業交易人士投入，部分原因是相信這類貨幣能在央行大幅印鈔之際，成為抗通膨避險的有效工具，另一些人則希望從劇烈波動的走勢中，達到迅速致富的目地。

去年底在知名投資人紛紛吹捧比特幣之際，市場掀起加密貨幣投資狂潮，今年初行情也延續多頭走勢，4月突破6萬美元，直到5月崩盤。