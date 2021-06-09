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美企發垃圾債買比特幣

編譯季晶晶／綜合報導

美國軟體公司MicroStrategy將發行債券，籌資4億美元，以買進更多比特幣，這是全球有史以來首度有企業為買進比特幣而發行垃圾債。

MicroStrategy 7日在申報文件中表示，計劃向合格機構投資人銷售優先有擔保票據。MicroStrategy在執行長塞勒掌舵下，成為最看好加密貨幣的上市公司之一，且該公司為買進比特幣已發行價值約10億美元的可轉換債券。

不過，MicroStrategy在另一份申報文件中表示，由於比特幣價格波動帶來損失，將在下個財報減記約2.845億美元的資產價值。

塞勒專注於投資比特幣，並將比特幣列入正式企業策略，但此舉已引發抨擊聲浪。

美國投資論壇牛津俱樂部（Oxford Club）收益策略師利希滕費爾德說：「這4億美元不會用在為收購或成長提供資金，它被用在投資波動性大的資產，MicroStrategy還有業務嗎？」

知情人士透露，MicroStrategy的債券銷售將持續至8日，之後進行定價。消息人士指出，MicroStrategy正與投資人進行初步定價討論，這次垃圾債的收益率可能介於6.25%至6.5%，相較下，彭博巴克萊指數的數據顯示，垃圾債的平均收益率為4.01%。

MicroStrategy在5月中曾披露持有大約9萬2079枚比特幣，平均購買價格約每枚2萬4450美元，總成本22.5億美元。

比特幣8日盤中重挫近7%至3萬3100美元。雖然比特幣今年來的漲幅仍達到14%，但價格已遠低於4月中旬的6萬5000美元高峰，使加密貨幣蒙上影。

巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）則在7日表示，將對加密貨幣的資產風險展開諮詢；雖然目前銀行在加密幣資產的曝險部位有限，但加密幣資產和相關服務的持續成長，加上一些銀行的興趣增強，若監管機關缺乏審慎處理，可能會提高銀行體系面臨的風險。

比特幣 投資 債券

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