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亞馬遜攻處方藥市場

編譯林奇賢／綜合報導

美國亞馬遜藥局（Amazon Pharmacy）開始為罹患常見疾病的民眾提供連續六個月的處方藥，價格最低為6美元，以吸引更多民眾在網路上買藥，而非在實體藥局或超市買藥。

彭博資訊報導，亞馬遜藥局推出的新服務，鎖定每日僅服用一或兩錠藥物的消費者，譬如罹患高血壓、糖尿病等常見疾病的患者。亞馬遜Prime會員花6月美元便能買到的六個月處方藥，包括降低血壓的氨氯地平、降低血脂的辛伐他汀。

美國多數保險業者都未對六個月處方藥提供給付，因此亞馬遜藥局推出這項服務，不僅涵蓋未投保者，也鎖定有買保險的民眾，原因是這些保戶在購買昂貴自費處方藥時，仍須掏錢買藥。

亞馬遜藥局副總裁帕克表示，亞馬遜能以優惠價格買進大批藥品，且每年對顧客配送兩次藥品，幫消費者省荷包，「我們想讓買處方藥就跟在亞馬遜購物一樣容易」。

亞馬遜2018年收購線上藥局PillPack後，一直試圖在規模3,600億美元美國處方藥市場取得進展，此舉威脅全美兩大連鎖藥局CVS Health和Walgreens。PillPack針對服用多種藥物消費者，分袋包裝好寄到他們家中。

亞馬遜 藥局 美國

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