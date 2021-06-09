我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增274例、25死 新北162例最多

舊金山仇亞案激增 今年已11宗 超過去年

資安分析師夯 求才戰開打

編譯黃嘉洵／綜合報導

過去一年來駭客攻擊重大事件層出不窮，使美國企業意識到網羅資安人才的必要性。但調查顯示，全球資安職缺超過300萬個，「資訊安全分析師」預料將成為未來十年成長最快速的第十大職業。

微軟5月警告，2020年發動Solar Winds攻擊事件的幕後駭客又掀起新一輪網攻，瞄準全球逾150個政府機構、智庫及組織。

近期最令人震驚的事件，莫過於全美最大輸油管營運業者Colonial Pipeline遭駭客勒贖攻擊，迫使輸油作業停擺，導致數州汽油短缺與大漲。

該公司執行長布勞特後來承認，向駭客支付440萬美元贖金。其實在遭駭的幾周前，Colonial Pipeline已在招募資安主管。

這些案例凸顯出企業有必要強化資安人才團隊，但問題在於長期大量欠缺人力。資安業者GuidePoint主管歐密說：「這是場求才戰。供應短缺、需求增加。」

根據非營利組織國際資訊系統安全認證協會（ISC）2 去年調查，美國目前約87.9萬名資安人才在職，但仍有35.9萬個職缺虛席以待；放眼全球，資安人才缺口逼近312萬個。（ISC）2執行長蘿索認為，實際需求可能更大，因為部分企業在疫情期間暫緩徵才。

資安徵才需求從初級橫跨至主管級，包括能透過監控網路流量來識別系統中潛在惡意程式初階網路安全分析師，到能向執行長與董事會直接匯報的主管級人才，他們能明確闡述網路攻擊引發的財務與商譽潛在風險。

美國勞工統計局預估，資安分析師將成為未來十年成長最快的第十大職業，就業成長率預期為31％，高於整體職業的平均成長率4%。

Critical Insight資安主管漢密爾頓說，地方政府負責的事務至關重要，舉凡淨化水資源、廢物處理、交通管理、通訊監察、公共安全，以及管理緊急情況，「但亞馬遜正捧著大把現金招攬人才，以維護零售營運。」她說，若只靠當前訓練計畫，預期全球資安人力缺口未來數年仍將每年擴大20%至30%。

資安 駭客 美國

上一則

美4月貿易逆差 今年首見縮小

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

油管遭「黑暗面」勒索 司法部：已追回部分比特幣贖金

油管遭「黑暗面」勒索 司法部：已追回部分比特幣贖金
能源部長：公私部門聯手對抗資安威脅

能源部長：公私部門聯手對抗資安威脅
FBI局長雷伊：勒贖軟體駭客入侵嚴重程度有如911恐攻

FBI局長雷伊：勒贖軟體駭客入侵嚴重程度有如911恐攻
數百萬網安職位求才孔急…但有錢也找不到

數百萬網安職位求才孔急…但有錢也找不到

熱門新聞

用全現金購屋有相對優勢，但並不是真的全部都是現金。（路透）

瘋狂房市熱潮中 全款購屋成王道 但真是如此嗎？

2021-06-02 19:21
台積電的美國亞利桑納州投資案已按計畫展開。 路透

不是要用很多水嗎？台積電美國廠為何還選在沙漠州

2021-06-03 08:34
美國財長葉倫5日在倫敦出席記者會。(路透)

葉倫終於鬆口：美今年通膨率將達到3%

2021-06-05 20:59
「股神」億萬富翁投資人巴菲特偏好的美股股市指標突破200%，顯示崩盤可能很近。路透

商業內幕：巴菲特指標破200% 美股崩盤恐近

2021-06-03 07:34
日經新聞分析指出，蘋果2020年的中國大陸供應商數量首次超越台灣。路透

日媒：中國廠低價搶單 把台灣擠下蘋果鏈最大產地寶座

2021-06-03 17:23
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克(圖)今天在推特發文，暗示與比特幣分道揚鑣，引發這個市值最大加密貨幣的價格應聲挫跌逾7%。美聯社

馬斯克推文暗示與比特幣分手 價格應聲重挫7%

2021-06-04 12:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將
專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵

專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵
紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲
世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地