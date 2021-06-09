歐元區與日本上修首季GDP

日本上季修正後的GDP經年化後較前季萎縮3.9%，減幅也比初估的5.1%小，減緩經濟陷入「雙底衰退」的疑慮。（路透）

歐元區與日本 上季國內生產毛額（GDP）都獲上修，使萎縮幅度比初估還小，顯示隨著新冠疫苗 接種速度加快，封鎖令逐漸鬆綁，各界信心大受提振，歐元區有望迎來強勁復甦，日本經濟陷入「雙底衰退」的疑慮也減輕。

歐盟統計局8日公布，歐元區19國第1季GDP比去年第4季縮減0.3%，減幅僅初估值的一半，主要拜義大利GDP表現優於預期所賜。歐洲經濟研究中心（ZEW）同日公布，德國 6月經濟現況指數攀抵近兩年來最高水準。

近三周來歐洲和德國在疫苗接種上大有進展，德國已有逾45%人口至少接種一劑疫苗，讓餐飲業和各種文化活動得以逐漸恢復營運。

受惠於龐大的家庭儲蓄，以及對商品與服務受壓抑的需求釋放，歐元區預期將在下半年展開強勁復甦。不過在最近幾輪封鎖措施中屹立不搖的製造業，正面臨供應鏈干擾的問題，可能會抑制反彈力道。

日本內閣府表示，上季修正後的GDP經年化後較前季萎縮3.9%，減幅也比初估的5.1%小，減緩經濟陷入「雙底衰退」的疑慮。

彭博經濟學家認為，日本首季GDP優於初估，但以組成結構來看卻顯得薄弱。首季GDP萎縮幅度之所以小於初值，是因為民間庫存增加，但此效應到第2季恐怕就不復存在。