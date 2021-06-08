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偉創力示警：晶片還會缺一年

編譯季晶晶／綜合報導

全球電子代工大廠偉創力（Flex）警告，擾亂汽車業並威脅消費者科技產品供應的晶片短缺，至少還會持續一年。偉創力對晶片短缺的預測，在業界數一數二悲觀。

英國金融時報（FT）報導，偉創力採購與供應鏈長托芮爾指出，該公司仰賴的半導體製造商，都已延後對晶片荒結束時點的預測，「需求如此強勁，預期（晶片荒）是2022年中到末期（結束），取決於大宗商品的情況。有些人預期（短缺將持續）到2023年」。

偉創力執行長蔚阮欣說，疫情造成的干擾促使其跨國企業客戶比美中貿易戰時，更認真地考慮重組供應鏈，可能包括更加區域化，「多數公司不會只因關稅就做出區域化的決定。他們知道那可能只是短期影響，但衝擊整體成本的疫情和運輸成本升高等，會帶動區域化」。

托芮爾說，若疫苗接種使消費者支出轉向服務業，且全球經濟復甦，消費者電子產品支出減少情況可能改善，但她也警告，一些看起來不大的問題，例如許多半導體供應商所在的馬來西亞封鎖兩周，可能對原已承壓的供應鏈造成很大的影響。

總部設在新加坡的偉創力在全球30國有100多座工廠，為福特（Ford）、戴森（Dyson）、惠普（HP）等多家公司生產裝置和電子產品，是晶片大買家。晶片廠正投資新的產能，但建廠複雜，可能要花兩年時間。

晶片 供應鏈 疫情

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