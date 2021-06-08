投資人盯亞洲發電事業減排

全球投資人將要求製造最多汙染的亞洲發電事業減排溫室氣體，以實踐最新的氣候變遷目標計畫。（路透）

摩根大通（JP Morgan）和富達投資 （Fidelity）等全球投資人，將要求製造最多汙染的亞洲發電事業減排溫室氣體，以實踐最新的氣候變遷目標計畫。另一方面，今年來亞太地區環境、社會、公司治理（ESG）債券 的發行規模激增逾一倍至690億美元，改寫歷來同期新高，凸顯發債機構欲彰顯自身追求永續發展。

英國金融時報（FT）報導，摩根大通、法國巴黎銀行（BNP Paribas）資產管理部門、鋒裕匯理投信（Amundi）以及日本 三井住友銀行等共掌管8.8兆美元資產的投資人，將鎖定中國大陸、香港、日本及馬來西亞的大型燃煤發電公用事業，希望這些電力公司改變經營模式，並對氣候變遷議題採取行動。

支持者表示，這些電力公司在2019年總共製造約285噸二氧化碳，相當於西班牙全年的排放量。大陸華潤電力控股、香港中華電力公司、大馬國家能源有限公司（TNB），以及日本中部電力和J-Power能源開發株式會社都已收到通知，須參與這項計畫。該計畫預計7日公布。

亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）正協調這項計畫。根據計畫，投資人將對這些企業提出挑戰，包括董事會成員對氣候風險的問責、企業採用何種方式分階段淘汰燃煤，以符合巴黎氣候協定的目標等。

此外，路孚特（Refinitiv）的數據顯示，亞太地區今年來已發行690億美元的ESG債券，其中綠色債券占70%，永續相關債券占20%。中國大陸占亞太ESG債券發行量的比率達到51.3%，南韓占21.2%。今年來亞太地區（日本除外）企業、政府及其他機構發行的ESG相關債券，規模比美國大，為兩年來首見。