企業拚永續 ESG人才搶翻天

諮詢和招聘公司指出，企業轉向永續經營的熱潮，已使「環境、社會與企業治理」（ESG）專業人士的需求激增，全球大型企業已有逾五分之一承諾實現淨零排放，投資 人也日益關注企業對社會的衝擊。這項趨勢，促使企業永續性人才市場相當火熱。

羅素雷諾斯顧問公司永續業務共同主管蓋洛威表示：「這個趨勢讓（企業永續性）人才供不應求，也將掀起人才爭奪戰。」

人才招聘公司和企業主管指出，ESG專家需求涵蓋各種專業服務，包括管理顧問、專業諮詢公司和物業公司。

然而，他們在招募和留住ESG專業員工時，面臨激烈的競爭，因為愈來愈多公司和基金管理公司承諾將減少碳足跡，並將更重視非財務面的績效。

例如，阿斯特捷利康藥廠、保險 業者英傑華、英國電信、勞斯萊斯車廠等公司，都已承諾將在2050年前達成淨零排放。

私募股權基金也正延攬ESG專業人士擔任永續主管和ESG主管等職務。蓋洛威說：「私募股權公司意識到，除非一家公司擁有強大的永續性或ESG題材，否則在首次公開發行股票（IPO）時將面臨挑戰；因此，他們在每個高階職位上聘僱永續性或ESG主管，以監管公司的投資組合。」

蓋洛威以今年3月上市首日股價 重挫26%的美食外送平台戶戶送（Deliveroo）為例，「光是『社會』（S）的負面消息就讓股價崩跌」；在IPO前，就有投資人對戶戶送對待員工的方式、雙重股權架構和公司治理有疑慮。

企業諮詢公司安邁的ESG諮詢主管賀茲伯格表示，私募股權投資人認為，評估未來和現有投資的ESG憑證，已是必要條件。賀茲伯格表示：「有朝一日，許多國家將透過法規強制要求申報（ESG資料）。大家都知道這狀況即將來臨，也正為此做準備。」

除會計帳外，對於稽核人員也要審查非財務指標的期望逐漸升高，增強了會計師事務所對這類專業知識的需求，因此，會計事務所已開始招聘相關專業人士、培訓稽核人員。