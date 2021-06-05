國內鋼價太低 日本製鐵要漲價

日本製鐵位於千葉縣君津市廠區的生產線。( 路透)

日本 最大鋼鐵公司日本製鐵（Nippon Steel）再度向日本國內的大型製造商發出警告，希望他們接受鋼價調漲，否則將無法保證能夠穩定供貨。彭博資訊報導，日本製鐵副社長森高弘說，國際鋼價與日本國內鋼價現在產生重大差距，日本製鐵在競爭中會被抛在後面。他呼籲要「緊急漲價」才能讓公司在平等的立足點上，與其他外國對手競爭。

森高弘表示，與國際相比，日本鋼價非常低，「我們需要緊急調整與大客戶先前商定的合約價格」。雖然他沒有明說是哪些國內客戶，彭博指出，日本製鐵與豐田 汽車（ Toyota Motor）一年兩度的價格協商是業界密切關注的焦點。雙方的協商價格向來是市場基準。

日本製鐵社長橋本英二上周也警告，如果「低得不合理」的日本國內鋼價不修正的話，日本製鐵無法擔負穩定供應的責任。

隨著廣泛的原物料大宗商品市場大發，北美與中國大陸的鋼價都己漲翻天，全球多家鋼廠財務季報都呈現豐厚獲利。森高弘不願明確說明價差究竟多大，只以「超乎你的想像」來形容。

森高弘表示，「外國主要鋼廠在其本國市場都因為鋼價上漲而受惠，我們沒有。」日本製鐵去年10月到今年3月這段會計年度下半年期間，獲利相對疲弱。不如歐洲的阿賽洛米塔爾（ArcelorMittal）和南韓的浦項鋼鐵（Posco）等主要對手。他強調，落後於主要外國競爭者代表了日本製鐵可能無法獲得足夠的資金，來投資 新設備與優化產品，而現在全球對於研發「無碳」鋼鐵的競賽又已經展開。