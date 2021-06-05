我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S宣布離婚 汪小菲：我不知情

LAX起飛 達美航班險遭劫機 男乘客被捕

亞洲疫苗接種慢 恐拖累經濟

編譯林奇賢、季晶晶／綜合報導
近來亞太地區許多國家的疫情升溫，但民眾卻苦無足夠新冠疫苗。(路透)
近來亞太地區許多國家的疫情升溫，但民眾卻苦無足夠新冠疫苗。(路透)

近來亞太地區許多國家的疫情升溫，有些國家的新增確診病例還創新高，但亞太地區的民眾卻苦無足夠新冠疫苗，導致疫苗施打進度落後於歐美國家。

香港大學公共衛生學院教授高本恩1日接受CNBC訪談時表示，許多亞洲政府在取得疫苗上遇到問題，而亞洲國家一開始防疫有成，可能造成當地人民認為疫苗是沒那麼迫切的事。

然而，如今該地區正面臨新一波疫情。過去一個月來，印度、尼泊爾、馬來西亞、日本以及台灣的每日新增確診病例屢破紀錄，迫使當地政府實施新一輪的管制措施。

根據CNBC彙整Our World in Data的數據，截至6月1日，亞太地區的國家，平均每100人接種23.8劑疫苗，遠低於北美和歐洲的數字，這兩地區分別是61.4和48.5劑。至於非洲則是全球施打疫苗進度最慢的地區，每100人僅接種2.5劑。

數據顯示，在亞太地區中，蒙古和新加坡的疫苗施打率數一數二高，分別為每100人接種97劑和69劑，而施打進度落後的國家大多是「邊境經濟體」（frontier economy）和新興經濟體，例如越南和阿富汗。

按照目前的疫苗施打進度，法國外貿銀行（Natixis）的經濟學家預計，該地區只有新加坡和中國大陸能在今年讓七成人口接種疫苗，達到一些專家所說的「群體免疫」門檻，和美國、英國達成的時間相差無幾。

法國外貿銀行的經濟學家還指出，仍難以取得疫苗的亞洲經濟體，可能在2025年左右都還無法跨過群體免疫的門檻。而緩慢的疫苗施打進度，對部分亞洲經濟體的衝擊尤大。他們點名菲律賓、泰國、馬來西亞，如今都是最迫切需要疫苗的國家，原因是這些國家防疫不力，以及經濟過度倚賴觀光產業。

印度下修GDP成長預估

疫情復發拖累經濟前景，印度央行（RBI）擴大其量化寬鬆政策，維持借貸成本穩定。

印度央行總裁（Shaktikanta Das）周五透過網路廣播宣布，將透過所謂的「政府債券收購計畫2.0版」（Government Securities Acquisition Program 2.0），額外買入1.2兆盧比（164億美元）的債券 。該計畫旨在維持政府借貸成本穩定，有助於經濟復甦。

央行將今年國內生產毛額（GDP）的成長預估值下修至9.5%，低於先前的10.5%。另外，貨幣政策委員會維持回購利率在4%不變，一如彭博資訊訪調44位經濟學家的預測。

疫情拖累經濟前景，印度央行下修GDP成長預估值並擴大買債。(路透)
疫情拖累經濟前景，印度央行下修GDP成長預估值並擴大買債。(路透)

疫苗 印度 疫情

上一則

東京動物園熊貓疑懷孕 竟帶動附近中餐廳股票大漲

下一則

無線充電iPad Pro傳明年搶市

延伸閱讀

中國批准3歲以上兒童 可接種科興疫苗

中國批准3歲以上兒童 可接種科興疫苗
法歡迎觀光客 入境管制分顏色 美國是橙區 且只認4疫苗

法歡迎觀光客 入境管制分顏色 美國是橙區 且只認4疫苗

加州疫苗樂透得主出爐15人各得5萬元

加州疫苗樂透得主出爐15人各得5萬元
曹興誠：疫苗取得只是時間問題 籲心懷感激

曹興誠：疫苗取得只是時間問題 籲心懷感激

熱門新聞

好市多(Costco)面臨物價上漲壓力，有名的烤雞可能也會漲價。圖為資料圖片。(Getty Images)

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

2021-05-29 09:19
用全現金購屋有相對優勢，但並不是真的全部都是現金。（路透）

瘋狂房市熱潮中 全款購屋成王道 但真是如此嗎？

2021-06-02 19:21
理財暢銷書《富爸爸窮爸爸》的作者羅伯特・清崎說，比特幣暴跌是「大好消息」，因為提供買進的機會。（路透）

比特幣暴跌 富爸爸窮爸爸作者：大好消息

2021-05-30 23:11
這個周末想看車？多準備點錢。（路透）

高售價、低折扣、低庫存 購車大不易

2021-05-29 14:09
比特幣本月來利空不斷，可能寫下近十年來最大單月跌幅。 路透

比特幣5月狂瀉近四成 將寫近十年最大單月跌幅

2021-05-29 09:34
台積電的美國亞利桑納州投資案已按計畫展開。 路透

不是要用很多水嗎？台積電美國廠為何還選在沙漠州

2021-06-03 08:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情

10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情
專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃
來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺
快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認

快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認
搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆

搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆