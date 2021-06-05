亞洲疫苗接種慢 恐拖累經濟

近來亞太地區許多國家的疫情升溫，但民眾卻苦無足夠新冠疫苗。(路透)

近來亞太地區許多國家的疫情 升溫，有些國家的新增確診病例還創新高，但亞太地區的民眾卻苦無足夠新冠疫苗 ，導致疫苗施打進度落後於歐美國家。

香港大學公共衛生學院教授高本恩1日接受CNBC訪談時表示，許多亞洲政府在取得疫苗上遇到問題，而亞洲國家一開始防疫有成，可能造成當地人民認為疫苗是沒那麼迫切的事。

然而，如今該地區正面臨新一波疫情。過去一個月來，印度 、尼泊爾、馬來西亞、日本以及台灣的每日新增確診病例屢破紀錄，迫使當地政府實施新一輪的管制措施。

根據CNBC彙整Our World in Data的數據，截至6月1日，亞太地區的國家，平均每100人接種23.8劑疫苗，遠低於北美和歐洲的數字，這兩地區分別是61.4和48.5劑。至於非洲則是全球施打疫苗進度最慢的地區，每100人僅接種2.5劑。

數據顯示，在亞太地區中，蒙古和新加坡的疫苗施打率數一數二高，分別為每100人接種97劑和69劑，而施打進度落後的國家大多是「邊境經濟體」（frontier economy）和新興經濟體，例如越南和阿富汗。

按照目前的疫苗施打進度，法國外貿銀行（Natixis）的經濟學家預計，該地區只有新加坡和中國大陸能在今年讓七成人口接種疫苗，達到一些專家所說的「群體免疫」門檻，和美國、英國達成的時間相差無幾。

法國外貿銀行的經濟學家還指出，仍難以取得疫苗的亞洲經濟體，可能在2025年左右都還無法跨過群體免疫的門檻。而緩慢的疫苗施打進度，對部分亞洲經濟體的衝擊尤大。他們點名菲律賓、泰國、馬來西亞，如今都是最迫切需要疫苗的國家，原因是這些國家防疫不力，以及經濟過度倚賴觀光產業。

印度下修GDP成長預估

疫情復發拖累經濟前景，印度央行（RBI）擴大其量化寬鬆政策，維持借貸成本穩定。

印度央行總裁（Shaktikanta Das）周五透過網路廣播宣布，將透過所謂的「政府債券收購計畫2.0版」（Government Securities Acquisition Program 2.0），額外買入1.2兆盧比（164億美元）的債券 。該計畫旨在維持政府借貸成本穩定，有助於經濟復甦。

央行將今年國內生產毛額（GDP）的成長預估值下修至9.5%，低於先前的10.5%。另外，貨幣政策委員會維持回購利率在4%不變，一如彭博資訊訪調44位經濟學家的預測。