我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S宣布離婚 汪小菲：我不知情

LAX起飛 達美航班險遭劫機 男乘客被捕

美就業回溫 服務業招工告捷

編譯任中原／綜合報導
非農業就業人數新增55.9萬人。（路透）
非農業就業人數新增55.9萬人。（路透）

美國5月就業穩健回升，非農業就業人數新增55.9萬人，仍低於市場預估的67.5萬人，但比4月時僅增加27.8萬人（修正後數字）明顯增加，顯示服務業開始回溫，企業召募員工有所進展，帶動工資持續上升。

由於數字與預期差距不大，市場對聯準會（Fed）可能提前「退場」的憂慮下降，美股4日收高。

美國勞工部4日公布的數據顯示，5月民間部門就業增加49.2萬人，低於市場預估的增加61萬人，但比4月時的增加人數21.9萬人明顯增加；其中製造業小增2.3萬人，與市場預估增加2.5萬人差距不大，比4月時的減少3.2萬人有所改善，這顯示服務業的就業開始加速回升；餐廳與酒吧等營業場所的就業人數增加最多，達18.6萬人。今年3月及4月的就業人數，合計上修2.7萬人。

5月平均時薪比4月小幅上升0.5%，遠高於市場預估0.2%，但比4月的0.7%升幅略低；比起去年同期則上升2%，高於市場預估的1.6%升幅，也比4月時的0.4%大幅回升。近幾個月工資的年比變動起伏甚大，主要是受到「比較基期」不穩定的影響 。5月平均每人每周工時為34.9小時，符合預估，比4月的35小時略少。

至於上個月的失業率降到5.8%，比預估的5.9%及4月的6.1%都低。長期失業（連續失業27周以上）人數劇減43.1萬人，是十年來最大單月減量，顯示在新冠疫情爆發初期失業的勞工終於開始重返職場。

勞動參與率比4月下降0.1個百分點，為61.6%，也低於預估的61.8%；低度就業率（U-6，指有意擔任全職工作，卻只能擔任兼職性工作者，以及不積極求職者）從10.4%進一步降到10.2%，顯示全職勞工人數繼續增加。

經濟學者指出，5月就業穩健回升，主因經濟活動陸續解封，服務業需求增加，企業也願意溫和加薪以填補職缺。不過由於父母須在家照顧子女，失業給付優渥，勞工技術未必符合企業需要，加上勞工供給短缺，預料未來就業情況仍不穩。

就業 勞工部 美國

上一則

亞洲疫苗接種慢 恐拖累經濟

下一則

印尼政府討舊帳 追銀行80億美元欠債

延伸閱讀

美國5月就業穩健回升 Fed不必急於退場

美國5月就業穩健回升 Fed不必急於退場
馬連縣房市火熱 4月獨棟房屋中價位161萬

馬連縣房市火熱 4月獨棟房屋中價位161萬
紐時：美國青少年暑假打工 今年工資近年最高

紐時：美國青少年暑假打工 今年工資近年最高
英全面解封生變？專家籲：新一波感染潮襲來 應緩幾周

英全面解封生變？專家籲：新一波感染潮襲來 應緩幾周

熱門新聞

好市多(Costco)面臨物價上漲壓力，有名的烤雞可能也會漲價。圖為資料圖片。(Getty Images)

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

2021-05-29 09:19
用全現金購屋有相對優勢，但並不是真的全部都是現金。（路透）

瘋狂房市熱潮中 全款購屋成王道 但真是如此嗎？

2021-06-02 19:21
理財暢銷書《富爸爸窮爸爸》的作者羅伯特・清崎說，比特幣暴跌是「大好消息」，因為提供買進的機會。（路透）

比特幣暴跌 富爸爸窮爸爸作者：大好消息

2021-05-30 23:11
這個周末想看車？多準備點錢。（路透）

高售價、低折扣、低庫存 購車大不易

2021-05-29 14:09
比特幣本月來利空不斷，可能寫下近十年來最大單月跌幅。 路透

比特幣5月狂瀉近四成 將寫近十年最大單月跌幅

2021-05-29 09:34
台積電的美國亞利桑納州投資案已按計畫展開。 路透

不是要用很多水嗎？台積電美國廠為何還選在沙漠州

2021-06-03 08:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情

10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情
專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃
來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺
快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認

快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認
搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆

搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆