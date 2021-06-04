生醫園區搶手 躍商辦新亮點

商用不動產市場的未來因遠距辦公時代來臨而蒙上陰影，但這片市場中有一方「淨土」，仍受黑石集團（Blackstone）和KKR等投資 人的青睞，持續投入資金，而且從某方面來說也是拜新冠肺炎疫情所賜。

據Real Capital Analytics估計，今年已有逾100億美元資金買進用於研究生命科學相關的建築物，約占至5月為止全球商用房產交易4%，比去年占比增一倍。

這項統計未計算新蓋的建築物，波士頓、聖地牙哥和舊金山等美國 城市都有許多新建物興建中，且許多都還未找到大客戶簽下租約。科學家與在傳統辦公室上班的勞工不同，許多人都不遠距辦公。而且因為疫苗有助經濟復甦，對醫學創新的投資預料將帶動辦公室需求提升，尤其是在美國和英國 。

在此市場耕耘多年的黑石集團，已經透過再融資BioMed不動產信託公司獲利65億美元，BioMed是美國最大的生命科學辦公建築民間持有人。

KKR在3月投資約11億美元，買下舊金山的一塊辦公室園區，計畫轉租給生命科學廠商。在英國，主要金融區金絲雀碼頭（Canary Wharf）一塊原訂做為德意志銀行倫敦總部的土地，已計畫改做科學園區。

據房地產服務公司仲量聯行（JLL）統計，過去三年英國的生命科學市場交易量增長166%。