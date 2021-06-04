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全球糧價連12月升

編譯陳律安、洪啟原／綜合報導

聯合國糧農組織（FAO）3日表示，5月全球糧食價格以逾十年來最快速度上漲。已經漲了一年的基本糧食價格絲毫沒有降溫跡象，加深了通膨疑慮。

FAO的全球糧價指數上個月升至127.1點，比4月漲4.8%，較去年同月激增近40%，不僅連續第12個月走高，而且攀抵2011年9月來的最高水準。

FAO表示，受供給中斷與需求強勁雙重因素的推升，5月糖、植物油及玉米穀片的價格創最大漲幅。在玉米價格上揚的帶動下，玉米穀片的價格大漲6%，因產區乾旱加上中國大陸的需求強勁。

5月植物油價格躍漲7.8%。由於東南亞供應遲緩加上市場需求殷切，導致棕櫚油上漲上揚。

最大的糖生產國巴西收成延遲，推升糖價在5月上漲6.8%。肉類和乳品價格5月的增幅較為緩和，分別上漲2.2%和1.8%。

此外，FAO並發布2021年第一份全球玉米穀片產量預測，預估產量逼近28.21億公噸，可望締造新猷，且比去年增加1.9%，主因是玉米全年產量可能成長3.7%；FAO並預估小麥今年產量將年增1.4%、稻米將增加1%。

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長芬克警告，投資人可能低估通膨飆升的風險。他說如果物價上漲成為問題，央行可能不得不重新評估政策。美國聯準會（Fed）已承諾在短期內將利率維持在接近零的水準，也說將容忍通膨高於央行設定的2%目標，以彌補近年來通膨率低於2%的情況。

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