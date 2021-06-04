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全球房價飆漲 引泡沫疑慮

編譯黃嘉洵／綜合報導
新冠疫情爆發以來的這一年，全球房屋平均售價寫下金融海嘯前夕以來最大漲幅。（路透）
新冠疫情爆發以來的這一年，全球房屋平均售價寫下金融海嘯前夕以來最大漲幅。（路透）

新冠肺炎疫情爆發以來的這一年，全球經濟陷入衰退，無以計數的人失去工作，但一項統計顯示，房屋平均售價不跌反漲，甚至寫下金融海嘯前夕以來最大漲幅，也引發泡沫疑慮。不過報告指出，隨著各國政府打房、刺激措施將陸續退場及變種病毒崛起，房市預料將降溫。

彭博資訊報導，不動產顧問公司萊坊（Knight Frank）3日公布全球房價指數，截至今年3月底止的這一年全球平均房價躍漲7.3%，創2006年第4季以來最大漲幅。其中房價漲最兇的是土耳其，漲幅達32%，紐西蘭以22.1%的漲幅居次；美國房價漲13.2%，全球排名第五，寫下2005年12月以來最大漲幅。

就亞洲房市而言，新加坡漲幅最大，這一年來房價大漲6.1%，其次為南韓漲5.8%，日本漲5.7%；全球最寸土寸金的香港漲2.1%。該指數衡量56個國家與地區的平均房價。

新冠疫情期間祭出的大規模財政與貨幣刺激措施，帶動全球不動產價格大漲。

但這也引發泡沫疑慮，數個國家已採取行動使房市降溫。例如紐西蘭已取消對房地產投資人的租稅優惠，且政府預期房價漲幅在明年6月以前將放緩至0.9%。中國也祭出一系列措施，以抑制開發商並限制銀行放款。

萊坊報告中指出：「隨各國政府採取行動，加上數個市場預計在今年稍晚收手財政刺激措施，買方情緒預料將降溫。而變種病毒及斷續疫苗進度，可能使房價有下行壓力。

房價 變種病毒 疫情

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