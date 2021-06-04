歐盟課邊境碳稅 下月提案

歐盟傳計畫對進口鋼鐵、水泥等產品課徵碳稅。(路透資料照片)

彭博資訊報導，歐盟 執委會下月將提方案，針對進口到歐盟的鋼鐵、水泥、鋁課徵邊境 碳稅，如此一來，在環境標準較寬鬆國製造這些產品的業者，也必須面臨歐盟境內業者已被課徵的新稅目。

此舉顯示歐盟在尋求率領全球對抗氣候變遷的同時，也希望保護國內生產商免受傷害。

這套方案預定7月14日發表，但依規定須經過歐盟立法機構批准。據了解，歐盟執委會想推動這套制度，處罰把碳排嵌入產品進口到歐盟的業者。提議的邊境碳稅比照歐盟境內生產商已經被課徵的碳稅，未來也將把肥料和電力包括在內。草案顯示，執委會考慮訂定三年的過渡期，然後在2026年1月全面實施這套機制，2023年至2026年可能先採行簡化版制度，以降低衝擊貿易流動的風險。

知情人士透露，進口商未來將必須購買特別憑證，售價依據歐盟碳排交易系統而定，該系統會有定期報價。今年來，該市場的碳排交易價已漲到歷史高點。

這項「碳邊境調整機制」（CBAM）的目標，是要讓歐洲企業面臨的稅制能與競爭同業相同。同時，歐盟也希望藉由推動這套方案，讓歐盟經濟能適應2030年上路的更嚴格減碳 目標；為此，這個27國集團正修訂更嚴的環境法規，影響遍及運輸、能源、貿易等各個領域，最終目的是讓歐洲率先全球在2050年實現碳中和。

歐盟領袖在峰會公報中一再強調，對這項邊境碳稅機制表示歡迎，但推敲CBAM細節的過程中卻可能掀起冗長的爭辯。

此議題並不在G7本月議程上，但官員表示可能舉行非正式討論。

歐盟希望能一箭雙鵰：既為歐盟企業營造公平競爭環境，也鼓勵境外國家採取更積極的抗暖化行動。然而，這項計畫已引起烏克蘭、中國大陸、印度等國不安。

邊境碳稅計畫提出的時機，就在英國主辦氣候峰會五個月前，此時凝聚共識攸關能否促使排碳大國更努力減排。