Fed：將賣公司債 無關貨幣政策

Fed宣布逐步賣出疫情期間買進的公司債和公司債ETF。（路透）

美國 上周首度請領失業金人數降至40萬人以下，是新冠疫情爆發初期以來首見，另外「小非農」就業 數據報告顯示，5月民間就業人數激增至近一年新高。

此外，聯準會（Fed）2日公布的褐皮書報告顯示，美國經濟在今年春季持續加速，顯示隨著疫苗接種展開以及當局開放商業重啟，美國經濟的前景已經大幅好轉。

美國勞工部 3日公布，截至5月29日止的當周，首次請領失業救濟金人數由前一周的40.5萬人降至38.5萬人，低於分析師預估的39.3萬人。此數據上次低於這個水準，是2020年3月14日當周的25.6萬人。

另外，Fed2日公布的褐皮書報告顯示，美國經濟在今年春季持續加速，因許多民眾完成疫苗接種，以及收到聯邦刺激方案的現金開始前往餐廳、飯店和零售店消費。

褐皮書指出，美國經濟在4月初到5月下旬之間溫和的成長，「步調比前一次訪調時稍快」製造業和營建業面臨原料和勞工短缺，許多企業受出貨延誤所苦；汽車經銷商銷售強勁，但庫存緊俏，部分原因是全球晶片荒；運輸公司則說需求格外強勁。

Fed指出，這段期間物價上漲的速度比去年同期快，因企業把持續升高的原料和運費轉嫁給消費者，「受訪企業預期未來幾個月將面臨成本升高問題，也將漲價」；一些公司則表示，勞動力和庫存不足正拖累營運。

此外，Fed也表示，將會「按部就班且有秩序地」出售「次級市場公司信用機制」所持的資產，但會「儘可能降低對市場運作產生任何不利的影響」。Fed發言人強調，縮減上述投資組合與貨幣政策無關，也不是貨幣政策改弦更張的訊號。

這項機制的資產包括在次級市場購買的公司債，以及投資於公司債的ETF。