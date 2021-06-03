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歐盟打擊跨國避稅 邁大步

編譯湯淑君／綜合報導
歐盟將強制跨國企業公開境內的獲利和繳稅地點。（路透）
歐盟將強制跨國企業公開境內的獲利和繳稅地點。（路透）

倫敦金融時報（FT）報導，歐盟談判代表1日已同意一套規則，將強制跨國大企業公開在歐盟境內的獲利和繳稅地點，朝打擊企業避稅邁前一大步。2001年諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）也呼籲，七大工業國（G7）領袖應響應美國號召，協調對跨國大企業課徵最低全球稅率，籌措財源支持經濟復甦。

歷經多年談判停滯不前，歐盟各國政府與歐洲議會議員（MEPs）1日終於就「大企業按國別報稅」敲定協議，大企業營運據點在歐洲單一市場，或在布魯塞爾避稅天堂黑名單上的非歐盟司法管轄區者，都將適用於這套新規則。此協議仍須歐洲議會表決通過和歐盟各國政府同意。

按照歐盟依國別申報的規定，全球營收一連兩年在7.5億歐元（9.13億美元）以上的跨國企業，須公開揭露稅前獲利或損失、在歐盟27國分別繳了多少稅金，又分別繳多少稅給其他19個被歐盟點名為「不配合」的稅務當局─包括列名避稅天堂「黑名單」的關島、美屬維京群島和「灰名單」榜上有名的巴拿馬、斐濟和薩摩亞。

依照現行規定，大企業必須向歐盟區內各國稅務當局揭露獲利，但這些資訊並未公諸於世。政治人物和稅改活動人士稱讚此協議是歐盟朝打擊企業避稅跨出第一步。布魯塞爾估計，歐盟各國政府每年因企業避稅而短少500億歐元至700億歐元稅收。

但也有議員批評此協議格局不夠大，只局限於歐盟，卻「略去全球逾80%的國家，包括惡名昭彰的避稅天堂如巴哈馬、瑞士、開曼群島等」。

此舉號稱是促進稅務透明化一大突破，而且適逢國際稅務決策當局加緊翻修企業稅制之時。七大工業國（G7）財政部長可望在4日集會時，同意把有效最低企業稅率提高到15%。

哥倫比亞大學教授史提格里茲更在英國金融時報（FT）撰文呼籲，G7應在美國帶頭之下採納21%最低稅率，加上其他國家普遍實施至少15%的最低稅率，以確保全球大多數企業獲利都能徵得到稅、挹注各國稅收，提供疫後迫切需要的財政支持。

他也呼籲，歐洲主要經濟體應該把握機會，「對跨國企業避稅揮出歷史性的一擊」，建議歐洲大國先加入美國的行列，說服其他參與OECD架構協商的國家採納至少15%的最低門檻。配套措施是承諾堵住稅制漏洞，並在稅收未見明顯增加時上修稅率。

歐盟 美國 G7

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