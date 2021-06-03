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IEA：能源投資離淨零排放仍遠

編譯易起宇／綜合報導

國際能源總署（IEA）2日表示，隨著全球逐漸走出新冠肺炎疫情陰霾，今年能源投資可望回升近10%，但支出規模仍遠不足以達成在2050年前淨零碳排目標。

IEA在年度全球能源投資報告中指出，預估今年全球能源投資規模將達到1.9兆美元，比去年多，且投資電力的金額超過8,200億美元，寫下歷來新高，這也將是連續第六年電力投資金額超過石油天然氣投資。

IEA署長畢羅（Fatih Birol）表示：「能源投資回升是個可喜的徵兆，我很慶幸能看到更多投資流向再生能源。」

不過，他也說，要讓全球踏上2050年前達到淨零碳排的軌道，還需調度和引導更多資源用於乾淨能源技術；乾淨能源投資需在2030年前增為現在的三倍。

IEA上月對能源業發出嚴重警告，若全球想在本世紀中前達成淨零排放，投資人就不應該再資助新的石油、天然氣和煤炭供應計畫。

但這項呼籲幾乎沒有得到任何國家的全面承諾，就連要求規劃零碳排實現計畫的已開發國家，也都沒有答應。

IEA表示，今年石油和天然氣上游產業的新投資將增加10%，但仍低於新冠肺炎疫情爆發前的水準，能源巨頭的投資大致持平，但卡達等國的國營石油公司支出將增加；卡達正在擴建液化天然氣（LNG）基礎設施。

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