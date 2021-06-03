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疫情衝擊 日廉航AIR DO與Solaseed整併

財經新聞組／綜合報導
日本AIR DO航空是以北海道為據點。如今與以九州為據點的Solaseed整併。 (路透資料照片)
日本AIR DO航空是以北海道為據點。如今與以九州為據點的Solaseed整併。 (路透資料照片)

新冠疫情使航空業景氣陷入寒冬，日本兩家國內線廉價航空公司宣布將進行整併，分別是以北海道為據點的「AIR DO」航空，以及以九州為據點的「Solaseed」航空。

日本放送協會（NHK）報導指出，這是疫情擴大以來，日本航空業界首度進行業務整併。

AIR DO去年因疫情大虧121億日圓，Solaseed去年也出現76億日圓的赤字；兩家航空公司指出，現正面臨前所未有的嚴峻狀況，需要進行大幅變革，決定將共同出資，規畫在明年10月共同成立控股公司，兩家航空公司則都將成為控股公司旗下的子公司。

AIR DO總公司設在北海道的札幌市，Solaseed總公司在宮崎縣的宮崎市，兩家地方型航空公司位於日本一北一南，未來整併後擬將共同調度飛機的零件與燃料，以及共用位於東京羽田機場的櫃檯、辦公室、人事與總務部門等，以減少支出。

不過兩家航空公司在整併後，仍將維持各自的品牌與航線，進行獨立經營。

此外，兩家航空公司將對資本額進行減資，另由金融機構認購不具投票權的特別股來增資。

其中AIR DO由日本政府轄下政策金融機關的日本政策投資銀行（政投銀），以及北海道的北洋銀行共同注資70億日圓；Solaseed獲政投銀與宮崎太陽銀行投資25億日圓。

除了日本航空公司，大韓航空也不例外，但在積極擴大貨運及開發疫情相關服務下，逐步縮小稅後盈餘赤字。

大韓航空日前公布今年第一季財報，在疫情影響下，客運收入持續萎縮，較去年同期減少24%，但在集中提高貨運業務策略下填補，整體營業利益連續4季盈餘，稅後盈餘赤字自去年第一季的6920億韓元縮減至今年第一季赤字288億韓元。

大韓航空回覆詢問表示，除增加貨機班次、將客機改為貨機使用，包機、無法取消的出差行程等高單價需求增加，都有助赤字縮小。大韓航空也在日前被Skytrax國際評比評為疫情下安全性五星級航空公司，客運安全獲肯定。

此外，大韓航空針對疫情下新需求開發服務，例如在南韓藥廠取得AZ、莫德納等疫苗代工契約，提供要求嚴謹的疫苗運輸服務，以及提供機內免稅商品購買的未著陸國際觀光航程等。

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