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馬斯克：缺晶片 特斯拉大挑戰

編譯林奕榮／綜合報導
特斯拉CEO馬斯克。（美聯社）
特斯拉CEO馬斯克。（美聯社）

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克在推特發文，談論從中國大陸出口電動車至歐洲、在美國調漲售價等議題；馬斯克表示，「特斯拉最大的挑戰是供應鏈，尤其是微控制器晶片，這種情況前所未見」。他還形容，企業搶訂晶片的激烈程度，猶如民眾在搶購衛生紙。

馬斯克2日在推特回覆網友的推文時表示，「對於（晶片）用完的憂慮，正導致所有企業都在超額下單（晶片）－就像衛生紙短缺一樣，只是（企業搶訂晶片的）規模驚人」。但他也說，「這顯然不會是長期問題」。

他今年4月曾說，晶片短缺是個「大問題」，也是特斯拉經歷過最艱困的供應鏈挑戰之一。顧問公司AlixPartners5月時預測，半導體短缺將導致汽車業今年銷售下滑1,100億美元。

馬斯克的推文向來備受關注，近來更會大幅影響金融市場，而且不只是特斯拉股價，還會造成加密貨幣行情與其他公司的股價震盪。

最新案例是馬斯克1日在推特發文指出，兒歌「鯊魚寶寶（Baby Shark）輾壓一切，觀看次數超過全球人口」，並附上歌曲的YouTube影片連結，竟帶動「鯊魚寶寶」製作公司大股東三星出版公司的股價，2日一度暴漲逾10%，終場收漲6.3%。

華爾街日報報導，美國證管會（SEC）已發函特斯拉，指出特斯拉未能善盡監督馬斯克推特發文的職責。馬斯克2018年在推特宣稱特斯拉可能下市，遭SEC指控詐欺，特斯拉同意由公司律師監督馬斯克在社群媒體上的公開聲明。

SEC指出，馬斯克兩度違反法院要求，未經律師批准，就在推特發布有關特斯拉太陽能屋頂產量和股價的推文。SEC去年6月告知特斯拉，希望不上法庭就能解決分歧，但特斯拉與其代表律師「拒絕就5月1日的推文進行實質對話」。

華爾街日報指出，這些來往函件顯示，SEC和特斯拉的這場紛爭似乎以僵局告終，特斯拉或馬斯克都未承擔任何後果，卻也反映美國最高的企業監管機關與馬斯克之間關係緊張。

另外，特斯拉正在美國召修近6,000輛汽車，原因是卡鉗螺栓可能鬆脫、從而導致輪胎施壓。

特斯拉 馬斯克 晶片

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