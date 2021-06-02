布蘭特油價一度站上71美元

國際油價31日盤中衝上兩年半以來高點，布蘭特原油也一度站上每桶71美元。 (路透)

國際油價 31日盤中衝上兩年半以來高點，布蘭特原油也一度站上每桶71美元，主因是美國 夏季駕車出遊旺季來到、中國大陸5月製造業景氣持續擴張、石油輸出國組織（OPEC）預估今年油市供應將更緊俏，以及國際能源總署（IEA）看好需求展望。分析師 認為，布蘭特油價今年底前可能都會高於每桶70美元。

西德州中級原油7月期貨1日一度漲3.2%至每桶68.42美元，為2018年10月以來最高，之後漲幅縮小至2.8%，報每桶68.18美元。

倫敦布蘭特期貨也一度漲2.4%至每桶71美元，是今年3月8日以來最高盤中價，之後漲幅稍微收斂至2.1%，成為每桶70.78美元。

彭博資訊分析師認為，布蘭特油價在今年底前可能都會高於每桶70美元。路透訪調的分析師也預期布蘭特油價將繼續上漲，因為美國與中國大陸等地的需求回升，將抵銷伊朗重返國際油市、印度需求影響的衝擊。

美國在新冠疫苗的成人接種率超過50%後，持續朝回歸正常生活前進，再加上已進入夏季的駕車出遊旺季，使市場樂觀預期需求前景，歐洲經濟也持續回溫。ING Economics分析師表示，雖然亞洲部分地區加強防疫封鎖措施引發憂慮，但油市顯然更關注美國與部分歐洲國家的需求利多。

彭博資訊引述OPEC內部的文件指出，這個產油國集團認為，新冠疫情所導致的原油過剩已經幾乎消失。