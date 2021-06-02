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備貨年底美零售業提前下單

編譯湯淑君／綜合報導
連鎖零售店對年底銷售旺季存貨水位憂心忡忡，紛紛提早下訂單備貨。（路透）
連鎖零售店對年底銷售旺季存貨水位憂心忡忡，紛紛提早下訂單備貨。（路透）

美國消費者支出激增，但貨櫃、卡車和倉庫空間都嚴重不足，使零售業者疲於因應需求暴增的情況，庫存量已降到歷史低點，連鎖零售店對年底銷售旺季存貨水位憂心忡忡，紛紛提早下訂單備貨。

從大賣場好市多（Costco）到平價連鎖店Dollar Tree，近日紛紛示警，指出港口壅塞不僅推升貨運成本，還拖長貨品運抵美國的時間。

美國零售店庫存在新冠肺炎疫情爆發前約有1.5個月的量，到今年3月已降到1.1個月，美國普查局的資料顯示，這是至少1992年來最低水準。

物流公司CH羅賓遜北美水陸運輸副總裁霍夫曼說：「零售商庫存假如有110台電視機，現在一個月就賣出100台，幾乎沒有安全庫存量。」

他指出，許多零售商已把為年底銷售季備貨的訂單大幅挪前，從6月提前到4月，設法因應物流瓶頸；但他估計，消費者仍可能面臨四到六周的耶誕網購出貨等待期。

霍夫曼指出，亞洲來的貨船卸貨要等12到15天，美國國內貨運業者如Union Pacific和聯邦快遞（FedEx）提前好幾個月加收旺季附加費，「我們認為要到2022年初，庫存量才可能跟上來」。多家零售商上周在盈餘法說會上證實，已提早下訂單，以免庫存過低。

Dollar General財務長賈拉特表示，採購行動已「策略性提前」；電子產品連鎖店百思買執行長貝瑞形容消費者需求「異常高」，加上供應鏈瓶頸，造成家電、電腦和電視機供應量「受限」；好市多財務長賈蘭說，已提前下訂單，估計貨櫃輪從抵達美國、卸船交貨到回程啟航已倍增到50天。

為貨物尋找卡車運輸的LoadMatch公司總裁希爾森貝克說，當前的進口延遲情況「是所有人遭遇過最糟」，但他預測消費者需求將下滑，到8月時運能吃緊的困境將會緩解。

研究業者顧能認為，「貨櫃供應失衡」將延續到第3季，屆時也是零售商積極為年底購物旺季備貨時期。

美國 零售商 好市多

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