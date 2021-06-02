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外送業攻物流 決戰最後一哩

編譯黃嘉洵／綜合報導

Uber Eats和DoorDash等餐飲外送業者的野心已不只是運送美食，更將決戰點放在「最後一哩物流」，要以速度與便利性取勝，這些公司正展開一場「下一個小時」商務大戰，不僅擴大配送品項至日用品、酒類及寵物食品等，還要拚一小時內送達，以於維持業績成長，最終有助於實現獲利。

華爾街日報報導，Uber的食品雜貨與新垂直部門全球主管貝利說：「亞馬遜帶動次日送達風潮後，我們將驅動下一小時商務。」

食物外送應用程式（App）需要想方設法留住在疫情期間爭取到的消費者。

提供更廣泛的送貨品項讓消費者更有理由繼續使用這些App，而這些外送平台的主管正在押注，一旦顧客習慣了這種便利性，就會產生忠誠度。仍處於虧損的Uber和DoorDash認為，擴大服務範圍有助於提振其微薄的利潤率。

食品雜貨和酒類的訂單通常比餐飲更有利可圖，可帶進更多營收。這些應用程式公司表示，運送熱食時搭送食品雜貨及其他不易腐敗的品項，可以降低運送成本。

對零售業及其他企業而言，最後一哩物流是顧客直接在這些企業的網站下單，再由Uber和DoorDash配送，這種運作方式要比透過這些App下單更加順暢，因為在外送員到店時訂單就已備妥。

梅西百貨、寵物用品業者PetCo及美樂家（Wellness）均在疫情期間與DoorDash合作，運送線上訂單。

這些最後一哩訂單的利潤也比外送平台自行配送更高，原因是這些應用程式公司無需為帶動訂單而增加行銷成本或祭出折扣，也無需在出問題時承擔退款責任。其實，早在疫情爆發前，DoorDash就已為沃爾瑪等業者處理物流業務，運送衛生紙與牙膏等日常用品。

疫情 App 利潤

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