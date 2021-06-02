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韓出口 增45% 32年來最猛

編譯王巧文／綜合報導
南韓5月出口連續第七個月擴張，增速更寫下32年最快。(歐新社)
南韓5月出口連續第七個月擴張，增速更寫下32年最快。(歐新社)

南韓5月出口連續第七個月擴張，增速更寫下32年最快，原因是歐、美等主要經濟體紛紛解封，對南韓產品的需求依舊強勁。

南韓貿易部1日公布，5月出口額較去年同期大增45.6%，雖略遜於市場預期的48.5%，但仍創下1988年8月來最大增幅，歸功於晶片、石油產品及汽車零件需求激增，其中半導體出口增加24.5%，已連11個月成長，汽車出口勁增93.7%，石油產品外銷則暴增164.1%。

以出口國家來看，南韓對美國和歐盟大增逾60%、對中國成長22.7%，對日本外銷則增加32.1%。至於上月進口比去年同期成長37.9%，不如市場預期的增加40.5%。

南韓是率先發布單月貿易數據的主要出口型經濟體，也是全球晶片、汽車、智慧手機等資訊科技（IT）產品製造大國，其出口數據被視為全球需求的風向球。

DB金融投資公司經濟學家朴成宇（音譯）指出，美國消費支出強勁，意味著對南韓產品需求將保持暢旺，並暗示中國大陸和日本也將繳出亮眼的5月貿易數據。

展望未來，儘管去年新冠疫情導致的低基期效應消退，南韓出口數字可能不會再如此令人驚艷，但分析師仍看旺南韓出口前景。

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