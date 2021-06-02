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歐元區 5月通膨率攀抵2%

編譯林奇賢／綜合報導
歐元區5月通膨率2018年來首度攀抵2%，且突破歐洲央行（ECB）設定的通膨目標。(路透)
歐元區5月通膨率2018年來首度攀抵2%，且突破歐洲央行（ECB）設定的通膨目標。(路透)

歐元區5月通膨率2018年來首度攀抵2%，且突破歐洲央行（ECB）設定的通膨目標，原因是歐元區各成員國開始鬆綁防疫措施、需求回升，導致加重供給壓力。專家認為，歐元區上月通膨主要由能源價格帶動，且未來能源價格的影響可能會逐漸消退，不致影響ECB決策立場。

歐盟統計局1日公布，5月消費者物價指數（CPI）初估值較去年同期攀升2％，增幅大於市場預期的1.9%，以能源價格漲幅最大。歐元區四大經濟體，德國、西班牙、義大利CPI全面上升。

若剔除波動較大的食物與能源價格，歐元區5月核心CPI年比攀升0.9%。歐洲正開始走出新冠肺炎疫情的陰霾，確診病例減少，讓零售商店、餐館及文化場得以恢復運作，並使民眾逐步恢復旅遊。不過，歐元區通膨率可能還沒攀峰，今年稍後預料將再升至接近2.5%，可能增添ECB對外溝通政策訊息的複雜度。

彭博資訊經濟學家指出，歐元區上月通膨攀升主要由燃料價格帶動，長期而言這個影響將會消退，因此大多可用暫時性因素或能源來解釋。ECB已表明將不會在意這種短暫影響，而是關注基本的通膨壓力。ECB已強調，物價上漲可能是暫時性現象，因此現在要討論貨幣刺激措施退場，言之過早。

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