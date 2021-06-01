雀巢六成產品不符健康定義

雀巢公司在內部文件承認，主要生產的食品和飲料，有超過60%沒達到澳洲健康星級評等制度裡「公認的健康定義」3.5顆星。(路透資料照片)

英國金融時報（FT）報導，食品巨擘雀巢公司（Nestlé）在內部文件承認，逾六成主要食品飲料未符合「公認的健康定義」，且部分類別與商品不論如何改良，都無法變得健康。

雀巢在5月31日回應，將致力改善營養與健康策略。

FT指出，雀巢高層間今年稍早流傳的一份文件顯示，除了寵物食品與特殊醫療營養品，雀巢僅37%的食品和飲料（以營收 計）取得澳洲 健康評價3.5顆星以上的評分。

路透報導，雀巢5月31日回應表示，正致力於一項「全公司的計畫」，將更新公司的營養與健康策略，並確保所有產品組合有助於滿足民眾的營養需求。

雀巢表示，過去七年已將商品的糖與鈉含量減少約14%至15%，未來將持續如此，以確保產品更健康。

澳洲這套為食物評分的系統，最高分為5星，廣獲「獲得營養基金會」（ANF）等國際團體採用，雀巢則將3.5星視為公認符合「健康」的標準。雀巢旗下產品包括奇巧巧克力KitKats及雀巢咖啡 。

FT報導指出，在雀巢整體食物與飲品系列組合中，約70%食品未達到3.5星的門檻，96%的飲品（剔除純咖啡）及99%的糖果與冰淇淋也未達標。飲用水和乳製品得分則較高，分別有82%和60%的產品達到門檻。

內部文件指出，雀巢自認已大幅改善產品，但面對監管壓力與消費者需求激增，旗下產品仍不符合外界對於健康的定義。

這些數據排除了嬰兒奶粉、寵物食品、咖啡，以及健康科學部門（為特殊醫療狀況人士提供的營養品），意味著這些數據涵蓋的產品營收，約占雀巢全年926億瑞士法郎（727億英鎊）的一半。

雀巢計畫今年公布產品改善計畫，將更新內部對前執行長任內推出對「營養」的標準。

知情人士透露，其中一個選項是放棄或換掉對糖果餅乾類產品的標準。