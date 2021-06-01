零件交期400天 衝擊自行車廠

自行車產業也面臨零件出貨延遲困境，部分零件從下單到交貨時間甚至可達400天以上，促使自行車製造商考慮調整供應鏈。（路透）

英國金融時報（FT）報導，由於自行車產業也面臨零件出貨延遲困境，部分零件從下單到交貨時間甚至可達400天以上，數家製造業者形容是十多年來最長，促使一些全球最大的自行車製造商考慮調整供應鏈 。報導指出，供應鏈吃緊，也影響了台灣自行車雙雄巨大和美利達等大廠。

不過，巨大主管5月31日表示，部分零件交期確實變長，但不是最近才發生的事，由於公司持續下單、追單，零件供應雖然比較緊，但沒有影響到生產及出貨。巨大、美利達為指標大廠，在料件取得上占有優勢，加上生產規劃管理得宜，公司業績並未受到零組件短缺影響。

全球去年已出現自行車缺貨情況，如今供應鏈問題使缺貨進一步加劇，凸顯整個產業過度仰賴日本禧瑪諾（Shimano）這家單車零件供應大廠；禧瑪諾在高階齒輪和剎車市場的市占率高達65%。

美國 自行車製造商Trek品牌主管畢約林（Eric Bjorling）表示：「這已促使我們走出舒適圈，尋找不同的供應商。」

歐洲和美國自行車製造商表示，禧瑪諾生產的一系列高階零件從下單到交貨的「前置時間」已拉長至400天，凸顯產業試圖要滿足自行車需求的吃緊程度。一些供應商表示，液壓剎車或輪胎等特定料件的交貨前置時間甚至更長。

總部設在大阪的禧瑪諾生產釣具、划船設備與自行車零件，在疫情促使全世界數百萬人開始騎乘單車做為代步工具之際，一直無法滿足需求。儘管禧瑪諾已產能全開，但預期零件將持續短缺。

對於規模較小的自行車製造業者來說，問題會更嚴重，極長的料件交貨時間也讓新進業者面臨更多挑戰。

三屆環法賽冠軍勒蒙（Greg LeMond）成立的新創公司LeMond，就受到零件供應延遲影響，包括禧瑪諾在上半年削減八成零件交貨。

LeMond執行長韓德里克森說：「我們在夏季被告知交貨會在12月，接著延至1月。到了3月，我們只取得兩種零件。不幸地，如果我們無法取得全部零件，我們無法組裝出一輛自行車。」

義大利 高階自行車製造業者Cicli Pinarello執行長達斯（Antonio Dus）表示，一大問題在於，單車需求能否長久延續。

一些零件製造商擔心，一旦倉庫再次充滿庫存，可能造成問題。