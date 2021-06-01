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投資機構：股市投資人 別抽腿太快

編譯任中原／綜合報導

時序進入夏季，今年來坐享豐厚報酬率的全球股市投資人，已因股價位居高檔、通膨憂慮升高、及各國央行可能緊縮流動性等憂慮，而猶豫是要持股續抱、還是要先落袋為安，但投資機構普遍認為，現在還不是獲利了結的時機。

MSCI指數顯示，美股今年來已上漲約11%，歐股更上漲12%，亞太股市則僅上漲4%；美、英、歐、日及新興股市的本益比已經超過長期平均水準。

施羅德集團資產管理投資長寇克朗德表示，他雖聽到「5月拋，趕快跑」的聲音，仍建議客戶續抱，表示「股價顯示現在應該減緩投資步調，但不要抽腿太快，因為找不到更安全的替代品」。

寇克朗德說，按季節來投資已不具吸引力；由於目前市場熱絡，且景氣回升，因此「過度守勢還嫌太早。目前看不到衰退信號，因此必須續抱持股，而非坐擁現金」。他建議投資人加碼價值股、金融股及原料股。

滙豐銀行及道富集團也不建議客戶在夏季退場。滙豐建議加碼英國、歐陸及南亞與東亞股市，認為公債已不再具備避險功能。

道富預料歐股表現較強，且認為中國股市也「值得考慮」，因中股本益比低於長期平均水準；道富並加碼原料商品，為經濟成長股避險。

另據彭博資訊統計，6、7月向來是全球股市表現較佳的時刻，過去十年來，MSCI AC世界指數6月平均上漲0.7%，7月更漲1.9%。

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