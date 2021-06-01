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1張圖看疫情：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增327例 死亡個案13例　

OECD上修全球經濟成長率

編譯任中原／綜合報導
OECD強調，在疫後強勁復甦的過程中，許多地區的表現可能會落後，使各國之間的貧富差距更加擴大。(路透資料照片)
OECD強調，在疫後強勁復甦的過程中，許多地區的表現可能會落後，使各國之間的貧富差距更加擴大。(路透資料照片)

經濟合作發展組織(OECD)上調2021年全球預估經濟成長率0.2個百分點，從5.6%上修到5.8%，主因是各國加速施打新冠疫苗使企業陸續恢復運作，及美國推出大規模財政刺激措施。但這個跨國機構也強調，在疫後強勁復甦的過程中，許多地區的表現可能會落後，使各國之間的貧富差距更加擴大。

OECD於5月31日發表最新報告指出，一些國家的生活水準需要很長的時間才能恢復，例如阿根廷、西班牙等國需要三年以上，經濟產值才能回到新冠疫情爆發之前的水準；預估美國需要18個月，而中國不到一年就已恢復。

OECD首席經濟學家布恩表示，「復甦勢頭並不平均，又令人不安。風險在於疫後成長無法充分達成，或低於各界預估」。

OECD盛讚多國政府採取快速而且有效的支持經濟政策，已帶動貿易、製造業及消費支出回升，可以減輕疫情留下的傷痕，但也警告由於新興經濟體及低所得國家疫苗不足，且支持政策力道不夠，疫後可能面臨財政問題。

OECD指出，新變種病毒出現及經濟再遭封禁，可能使經濟活動回到「停停走走」的混亂模式，並導致企業破產，造成經濟動盪。越南胡志明市31日起實施社交距離措施15天，馬來西亞也宣布全國封鎖措施，已嚴格封鎖的新加坡則希望在6月13日鬆綁限制措施。

OECD也警告通膨可能升高，因為防疫及供應鏈干擾使營運成本提高，但預料到今年底時由於產能恢復正常，以及消費重點轉向服務業，通膨勢頭可望減退。

OECD指出，「預料通膨將會暫時升高，但較長期的展望仍不確定，有向上的風險。一旦多種不利的供給面效應同時發生，可能將通膨推升到超出預期的水準」。

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