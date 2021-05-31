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美供應鏈變革 投資契機來了

編譯湯淑君／綜合報導
新冠疫情引發諸多危機，促使企業改變供應鏈管理思維，同時也帶來投資機會，分析師建議可聚焦於銷售機器和服務給其他企業、從而協助強化供應鏈的公司。（路透）
新冠疫情引發諸多危機，促使企業改變供應鏈管理思維，同時也帶來投資機會，分析師建議可聚焦於銷售機器和服務給其他企業、從而協助強化供應鏈的公司。（路透）

受諸多供應問題的干擾，美國消費者突然面臨從雞胸肉到醬料罐都供應短缺的「萬物齊缺」困境，這場危機也促使企業改變供應鏈管理思維，並將為投資人帶來投資機會，分析師建議可聚焦於銷售機器和服務給其他企業、從而協助強化供應鏈的公司，例如霍尼韋爾（Honeywell）和德國西門子（Siemens）等。

根據巴隆周刊（Barron's）報導，美國產品近來的供貨不足，原因包括2月極地渦旋侵襲北美等一次性事件與新冠肺炎疫情效應的影響，以及生產商低估需求等。除了這些近因，另有遠因：過去幾十年來的「及時生產」（just-in-time）供應鏈管理已出現問題，導致供應鏈管理者研議改用「以防萬一」（just-in-case）的做法加以取代，但這種轉變需要時間，一些供應瓶頸可能會延續到明年。

投資人正思索供應短缺對美股可能造成的影響，巴隆周刊認為有三種可能的展望。首先是普遍的缺貨若導致長期、熾熱的通貨膨脹，可能迫使聯準會（Fed）考慮提高利率；第二為若供應瓶頸紓解，積壓的需求得到滿足，經濟也重返新冠肺炎疫情前的水準，那麼，利率仍可能維持在歷史低點更長一段時間，美股主要指數可望繼續發光發熱。

第三種前景比較微妙：美股主要指數在今夏遭遇通膨升溫、甚至債券殖利率逐步攀升的考驗後，繼續攀漲。由此看來，今夏物價大漲已成定局，但接下來可望趨緩。

企業改變供應鏈思維，也將帶來新的投資機會。

美銀研究（BofA Research）預期，企業將把一部分增加的盈餘拿來投資擴建廠房設備，所以投資人若有興趣投資工業股，或許可聚焦於銷售機器和服務給企業、協助強化供應鏈的公司，例如高空工作臺製造商Oshkosh、自動化設備供應商Wesco國際公司、XPO物流公司，以及卡特彼勒（Caterpillar）、Deere、霍尼韋爾和德國西門子等工業集團。

瑞士信貸分析師也推薦霍尼韋爾和西門子。這些工業股目前預期本益比從17倍到超過30倍不等，有些似已偏高，但KeyBanc資本市場公司分析師團隊認為，在景氣復甦初期階段，盈餘預測可望上修，使這些估值顯得合理。

巴隆周刊也指出，當前的晶片短缺正為兩檔個股創造買進機會－應用材料（Applied Materials）與科林研發（Lam Research）。

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