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通用5車廠下周復工

編譯劉忠勇／綜合報導
通用汽車下周起將重啟五座工廠。（路透）
通用汽車下周起將重啟五座工廠。（路透）

在全球汽車業仍為車用晶片短缺所苦之際，通用汽車（GM）27日表示，下周起將重啟因晶片短缺而關閉的五座工廠，顯示通用汽車已找到化解供應鏈受擾問題之道，比其他美國同業更能把零組件缺貨的衝擊降到最低。

通用表示，下周將恢復位於美國、墨西哥及加拿大的四座工廠生產作業，包括墨西哥兩座車廠將在31日復工，一座加拿大工廠將在6月14日恢復作業，直到7月2日，之後進入例行的兩周關廠時程。

這些車廠復工對通用至關重要，因為這些廠生產的GMC Terrain和雪佛蘭Equinox小型SUV都是暢銷車款，也經常是租車公司的購買目標。

通用也說，美國密西根州的Lansing Grand River工廠將在6月21日恢復生產雪佛蘭Camaro，比原先的預期日程提前，該公司也將在一周後恢復生產凱迪拉克CT4 and CT5。通用位於南韓的兩座工廠預定月底前完全恢復生產。

通用汽車發言人巴納斯表示，「公司將繼續利用所有可得的半導體，為客戶生產並交付我們最受歡迎和需求最大的產品，包括全尺寸皮卡和SUV」，「但全球半導體供應形勢依然不穩定」。

他也說，通用的成功祕訣其實只是和供應商密切合作，掌握所有能想到的晶片來源，再調度到最需要的地方。採購團隊每天會通話兩次，有時還會有多達200人一同討論可能的供應來源。

研究機構LMC汽車公司資深副總裁舒斯特說，通用率先做好風險評估和調度來轉移所需晶片，對重要車款的影響降到最低。」

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