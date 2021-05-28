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蘋果徵求加密貨幣人才

編譯黃嘉洵／綜合報導
蘋果徵求加密貨幣人才，企圖進軍加密貨幣。（路透）
蘋果徵求加密貨幣人才，企圖進軍加密貨幣。（路透）

蘋果（Apple）最近正招聘一名在加密貨幣產業有豐富經驗的業務開發經理，來領導其「替代支付」（alternative payment）合作關係計畫，暗示這位科技巨人進軍加密貨幣的企圖。

根據26日張貼的一項職缺，蘋果表示，應徵者須有五年以上的替代支付供應商工作經驗或與之合作的經驗，這類數位供應商包括數位錢包、先買後付（BNPL），以及加密貨幣等。

蘋果並表示，這名業務開發經理將成為蘋果替代支付領域的首席談判代表。該公司說：「蘋果錢包、支付與商務團隊（WPC）正尋找經驗豐富的業務開發經理，以領導『替代支付合作關係』（Alternative Payments Partnerhsip）部門」。

這項張貼的職缺指出，該職位將主持與替代支付生態系主要參與者的合作計畫，內容涵蓋篩選合作夥伴、發展與促進商業提案、協商夥伴關係、簽署與執行合約的全部過程，同時參與產品上市並持續與合作夥伴共創價值。

如同蘋果其他張貼的職缺，這項新職務並未提及特定產品或將展開合作關係的對象。

不過蘋果確實提到一些該公司正在尋找的替代支付經驗，包括數位錢包、先買後付（例如線上分期貸款平台Affirm）、快速支付及加密貨幣。

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