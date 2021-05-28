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美物價指標上修 通膨增壓

編譯湯淑君／綜合報導
美國上周初次申領失業補助金人數降到40萬人，接近疫情襲美前的水準。(路透)
美國上周初次申領失業補助金人數降到40萬人，接近疫情襲美前的水準。(路透)

最新官方數據顯示，美國上周初次申領失業補助金人數降到40萬人出頭，更接近新冠肺炎疫情襲美前的水準；首季國內生產毛額（GDP）成長率未如預期上修，但通膨相關數據上修，可能引起聯準會（Fed）官員注意。

美國商務部27日維持美國第1季GDP季增年率在6.4%不變，與一個月前發布的初估值相同。經濟學家原估修正值可能上修至6.6%；但實際上，消費者支出和非住宅固定投資指標雖上修，仍不足以抵銷出口和民間庫存投資降低的影響。

儘管GDP未如華爾街預期上修，仍反映美國經濟強勁成長。

最新GDP報告最引人注目的是通膨相關數據上修。核心個人消費支出（PCE）物價指數從初估值2.3%上調到2.5%。這項數據是Fed密切關注的通膨指標，在通膨壓力日增之際尤然。

之前Fed頻頻表示，近來物價上漲應該只是供應鏈瓶頸造成的「短暫」現象，且反映比較基期低的因素。

同日，美國勞工部公布，截至22日止的當周，首次申領失業救濟金人數總計40.6萬人，顯著低於道瓊社訪調經濟學家預估的42.5萬人，也比前周的44.4萬人大幅下滑，儘管仍高於去年3月疫情襲擊美國前的常態水準，已是這場危機爆發以來最接近疫前趨勢的一次。

在2020年3月7日當周，也就是疫情衝擊浮現前夕，僅21.2萬人初次請領失業金；但到同年5月23日那周飆升到190萬人。

疫情期間請領失業救助人數一直居高不下，但最近隨著美國疫苗接種加速和新增確診人數大減，經濟活動重啟已導致申領失業救濟人數急轉直下。基於企業重新開門營業，失業人數也降低，多州停止發放加碼版失業津貼。

持續領取失業救濟金人數也大減9.6萬人，減為364萬人，四周移動平均值降到368萬人。總的來說，透過各種計畫領取失業補助的總人數也下滑，減為1580萬人，反映透過疫情相關特別紓困計畫申請的人數續降。

美國 疫情 投資

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