南韓央行鴿轉鷹 暗示升息

南韓央行27日調升對經濟前景和通膨的預估，「鴿轉鷹」訊號增強，暗示即將升息。（取材自彭博資訊）

南韓央行 （BOK）27日同時調升對經濟前景和通膨的預估，「鴿轉鷹」訊號增強，暗示最終將趨向緊縮政策，結束新冠疫情時期的創紀錄低利率政策。這也代表南韓加入紐、英、挪威、加拿大等央行行列，準備緊縮貨幣政策。

南韓央行維持基準利率在0.5%的谷底，並將今年經濟成長率預估從3%調高至4%， 將創2010年來最快，今年通膨率也從2月預估的1.3%上修至1.8%。總裁李柱烈也說，面對通膨加速，正準備撤回疫情間實施的特別刺激措施。

路透調查顯示，市場預測，南韓2022年起開始升息 ，明年至少升息一次。

南韓這項緊縮政策說法，使其成為繼紐西蘭、英國和挪威之後，另一可能從緊急貨幣政策退場的國家。

紐西蘭央行26日宣布貨幣政策按兵不動，但暗示最快明年9月就會升息，市場立即反映這項鷹派訊息，紐國公債殖利率和紐元應聲走高。

隨著愈來愈多民眾接種疫苗和經濟重啟，交易員對於其他地區升息或放慢資產收購速度的預期正在逐漸攀升。

澳盛銀行（ANZ）首席經濟學家左納認為，紐國央行對利率前景的看法，比市場的預期更加鷹派，可能預示全球央行的政策轉向，「我們不能排除小國央行影響大國央行決策的可能性，他們也可能影響全球市場的預期，例如，其他央行是否可能也採取更鷹派的做法」。

全球主要央行仍在實施購債和其他寬鬆計畫，通常的做法是先縮減這些刺激計畫，因此，目前看起來距離升息仍很遙遠。

不過，近來有關縮減購債計畫的討論已開始增多。

美國聯準會（Fed）副主席克拉瑞達25日接受雅虎財經採訪時說，在未來的決策會議中，官員可能會討論縮減購債。負責金融業監管的Fed副主席夸利斯26日也說，如果經濟保持強勁，未來幾個月開始討論縮減購債計畫對Fed來說就至關重要。