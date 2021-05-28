我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增297本土+258校正=555確診 死亡19例創新高

台最年輕新冠死者 36歲男確診隔天病亡

南韓央行鴿轉鷹 暗示升息

編譯洪啟原／綜合報導
南韓央行27日調升對經濟前景和通膨的預估，「鴿轉鷹」訊號增強，暗示即將升息。（取材自彭博資訊）
南韓央行27日調升對經濟前景和通膨的預估，「鴿轉鷹」訊號增強，暗示即將升息。（取材自彭博資訊）

南韓央行（BOK）27日同時調升對經濟前景和通膨的預估，「鴿轉鷹」訊號增強，暗示最終將趨向緊縮政策，結束新冠疫情時期的創紀錄低利率政策。這也代表南韓加入紐、英、挪威、加拿大等央行行列，準備緊縮貨幣政策。

南韓央行維持基準利率在0.5%的谷底，並將今年經濟成長率預估從3%調高至4%， 將創2010年來最快，今年通膨率也從2月預估的1.3%上修至1.8%。總裁李柱烈也說，面對通膨加速，正準備撤回疫情間實施的特別刺激措施。

路透調查顯示，市場預測，南韓2022年起開始升息，明年至少升息一次。

南韓這項緊縮政策說法，使其成為繼紐西蘭、英國和挪威之後，另一可能從緊急貨幣政策退場的國家。

紐西蘭央行26日宣布貨幣政策按兵不動，但暗示最快明年9月就會升息，市場立即反映這項鷹派訊息，紐國公債殖利率和紐元應聲走高。

隨著愈來愈多民眾接種疫苗和經濟重啟，交易員對於其他地區升息或放慢資產收購速度的預期正在逐漸攀升。

澳盛銀行（ANZ）首席經濟學家左納認為，紐國央行對利率前景的看法，比市場的預期更加鷹派，可能預示全球央行的政策轉向，「我們不能排除小國央行影響大國央行決策的可能性，他們也可能影響全球市場的預期，例如，其他央行是否可能也採取更鷹派的做法」。

全球主要央行仍在實施購債和其他寬鬆計畫，通常的做法是先縮減這些刺激計畫，因此，目前看起來距離升息仍很遙遠。

不過，近來有關縮減購債計畫的討論已開始增多。

美國聯準會（Fed）副主席克拉瑞達25日接受雅虎財經採訪時說，在未來的決策會議中，官員可能會討論縮減購債。負責金融業監管的Fed副主席夸利斯26日也說，如果經濟保持強勁，未來幾個月開始討論縮減購債計畫對Fed來說就至關重要。

央行 升息 南韓

上一則

蘋果徵求加密貨幣人才

下一則

新Switch 任天堂最快9月發表

延伸閱讀

南韓推「疫苗地圖」 供民眾查附近剩餘疫苗並預約接種

南韓推「疫苗地圖」 供民眾查附近剩餘疫苗並預約接種
紐西蘭央行暗示 明年將升息

紐西蘭央行暗示 明年將升息
比誰最髒亂 南韓「垃圾屋」大賽 網驚：是人住的嗎？

比誰最髒亂 南韓「垃圾屋」大賽 網驚：是人住的嗎？
Fed官員談話緩解通膨疑慮 美股早盤上漲

Fed官員談話緩解通膨疑慮 美股早盤上漲

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

2021-05-21 08:42
財政部將對加密貨幣市場加強管控，價值1萬元以上加密貨幣轉帳，都必須向國稅局(IRS)申報。(美聯社)

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

2021-05-20 13:54
2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學知名經濟學教授席勒（Robert Shiller）。路透

席勒：泡沫成形 股市、房市充滿西部拓荒時代心態

2021-05-24 07:49
美國財政部公布計畫，要打擊藏匿收入的美國有錢人，其中包括加密貨幣轉帳逾1萬美元必須申報。(路透)

拜登追富人稅 加密幣轉帳超過1萬元「須申報」

2021-05-20 21:10
有「女股神」的伍德（Cathie Wood，圖右）。(Getty Images)

「女股神」賣掉就反彈？認賠停損維珍銀河 3天猛飆28%

2021-05-25 23:14
退休後的養老金要如何省稅，必須仔細考量。（路透）

退休後養老金 究竟該如何省稅？

2021-05-23 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院
張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光
費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助
CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜

CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜
首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打