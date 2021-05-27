歐美缺工 薪資通膨蠢動

勞工短缺令許多先進經濟體頭痛不已。（路透）

儘管仍有數百萬人在休無薪假或賦閒在家，但在美歐等已開發經濟體，許多在重新營運的企業卻發現很難找到員工，這種逐漸浮現的勞工 短缺現象可能導致薪資成本上揚，加重通膨上揚的壓力。

英國 金融時報（FT）報導，各項經濟數據都顯示，美國 面臨的壓力最明顯。凱投宏觀經濟學家馬凱恩說，美國商業調查已出現明顯的勞工短缺證據，不僅職位空缺激增，員工的工作時間也拉長。歐洲的失業率已開始下降，在英國倫敦和德國柏林，酒吧和餐館都在努力填補人力空缺，引發是否需提高薪資以招徠員工的問題。

美國的就業人數仍比新冠肺炎疫情爆發前，少約1000萬人，光是法國和德國今年第1季底就有500萬名勞工休無薪假，理論上雇主應能吸引一群想重返職場的人。

但美國的經濟學家認為，當局慷慨發放失業救濟金、健康疑慮和兒童照護問題，都可能使民眾遠離勞動市場。在英國，許多雇主發現許多歐盟公民已經離境，就連經濟處於重新開放初期階段的歐元區，企業也發現愈來愈難找到員工。

現在還不清楚這種現象是否會推高薪資。 美國的就業成本指數顯示，今年第1季薪資增幅為14年來單季最大。在歐元區和英國，由於許多低薪勞工依然失業，再加上無薪假和短期工作計畫減少工時，致使薪資成長指標遭扭曲。

Pantheon總體經濟公司的薛普森說： 若最近數據所明顯呈現的勞工短缺問題未解決，美國工資成長將急劇上升。其他經濟學家則認為，美國確實面臨薪資壓力，其他地區的工資上漲壓力則較弱且短暫，尤其是歐元區。

經濟學家的共識是，已開發經濟體的薪資前景將取決於經濟復甦的力道，以及未來幾個月政府和央行繼續施行刺激措施的程度。

彭博資訊分析師指出，勞工短缺、再加上工廠生產物價暴增，意味著主要經濟體將面臨更強的通膨逆風。

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