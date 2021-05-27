紐西蘭央行暗示 明年將升息

紐西蘭央行 26日決議貨幣政策按兵不動，但暗示最快明年9月就會升息 ，加入挪威和加拿大等國的行列，成為最新一個預告將引導刺激措施退場的先進國家，紐元兌美元匯價26日盤中應聲升至三個月高點。

紐國央行維持基準的官方現金利率 （OCR）維持在0.25%的水準，購債計畫的規模也保持在1,000億紐元（721.8億美元）不變。

不過紐國央行認為，明年9月前至少會升息1碼，並預測基準利率在2023年底前將升至1.5%，2024年底前達到1.78%，凸顯紐國近來經濟數據良好，玉料讓央行官員認為升息宜早不宜遲。

紐元兌美元26日盤中應聲升值1%至1紐元兌0.7308美元，為2月26日以來最高水準。但紐國央行總裁歐爾強調，市場應該保持耐心，因為基準利率的預測值「高度取決於」經濟進展是否符合預期。

紐國央行也維持規模1,000億紐元的購債計畫，但到明年6月底時購債措施到期時，收購規模可能不會達到1,000億紐元。

紐國央行的貸款計畫融資（FLP）也維持不變。

在世界各地民眾陸續接種新冠疫苗，提振全球經濟復甦展望之際，紐國也加入加拿大、挪威等國的行列，明確擘劃刺激措施的退場策略。