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日本7-11母公司 提高女主管比率

編譯易起宇／綜合報導

鑑於女性客層成長，日本零售集團Seven & i控股、和旗下連鎖便利商店日本7-Eleven等五家子公司，計畫在2025年前大幅增加女性高階主管比率至30%，高於目前的10%。

日經新聞報導，Seven & i控股最主要的便利商店業務，2019年的女性顧客占比已增加到42%，高於2003年的35%，而且這些女性顧客，似乎也是在新冠肺炎疫情期間會大批購買產品的主要客群。

Seven & i增加女性高階主管的目的，是希望能針對女性客層進行產品開發和店面布置。這項計畫將讓Seven & i控股提早四至五年，達成日本最大商業遊說團體日本經濟團體聯合會（經團連）設定的目標，經團連的目標在2030年前拉高日本企業女性高階主管比率至30%。

Seven & i控股女性員工占比也成長，目前集團整體的女性員工占比約為30%，新聘員工則有45%為女性。

該集團將為有潛力擔任主管的女性員工，每月舉辦研討會，並設法支持和鼓勵女性員工升遷，還會每年發布進展數據，並且加入的企業組織「30%俱樂部」；這個機構的目標是提高女性董事的比率。日本提高女性高階主管比率的表現，始終遠落後於其他主要經濟體。

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