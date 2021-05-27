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礦商大賺卻不開採 科技金屬恐短缺

編譯季晶晶／綜合報導
大宗商品今年一片榮景，但礦商不太願意投資開採新礦。圖為礦工正開鑿銅礦。(路透資料照片)
大宗商品今年一片榮景，但礦商不太願意投資開採新礦。圖為礦工正開鑿銅礦。(路透資料照片)

儘管大宗商品正享受榮景，推升礦商的獲利，他們卻沒把現金投入新項目，引發外界擔心部分金屬將來可能出現短缺。

華爾街日報引述分析師報導，由於電池、電動車和風力渦輪機的製造商需求愈來愈大，鈷、銅和鋰等所謂的科技金屬，尤其可能面臨嚴重短缺。供應吃緊可能拖慢各國減少碳排放的計畫，成本也會變得更昂貴。

雖然價格已經自高點下滑，但隨著全球經濟從疫情反彈、各國政府增加基礎建設相關支出，加上部分資源的供應不穩定，許多必須自地底開挖的金屬今年都寫下創紀錄高價。例如，銅價在過去12個月幾乎大漲一倍，在本月初攀抵每噸10762美元。

以目前的金屬價格而言，根據加拿大皇家銀行數據，力拓（Rio Tinto）、必和必拓（BHP）和英美資源集團等全球大礦商，今年的稅前息前折舊及攤銷前利潤，加總起來可能有1400億美元，遠高於金屬價格處於低檔的2015年，那時大約440億美元。

但礦商卻不太願意投資新項目，因為投資人看到他們在上次牛市時耗盡現金，近幾年要求較高的現金股利。影響所及，供應短缺的可能性升高。

整個行業的支出未能跟上需求的腳步，預料會出現資源供不應求的狀況。今年，多元化大型礦商的資本支出料下滑6%，銅礦商減少10%。

在此同時，高盛集團預估到2030年，銅總需求將增加40%，因為所謂的綠色需求躍增900%，這將使供應短缺達到820萬噸。當然也有部分領域進行投資，特別是鐵礦石，但礦商的重點一直都放在返還現金給投資人。

投資銀行Liberum說，去年，全球45家最大礦商的資本支出，包括花在當前和未來生產的資金，增加30%到750億美元，現金股利則增加近一倍到661億美元。 相較於上次大宗商品牛市終了的2012年，資本支出少了三分之一，股息卻增加125%。

若大宗商品續漲，礦商可能開始加碼投資新項目，但一座礦的開發通常需要10到15年，供應短缺可能影響各國政府減碳的努力。

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