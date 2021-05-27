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Sony計畫 3年投資180億美元

編譯葉亭均／綜合報導
Sony將砸180億美元，擴大遊戲、娛樂和感測器事業。（路透）
Sony將砸180億美元，擴大遊戲、娛樂和感測器事業。（路透）

Sony集團宣示，計畫未來三年將支出2兆日圓（180億美元），作為戰略投資，強化在遊戲與動畫領域的主導地位，力拚全球娛樂用戶能增加六倍至10億人，並將拓展感測器事業。

日經新聞報導，Sony社長吉田憲一郎在26日舉行的集團年度企業戰略會議上表示：「談到財務實力，我們的投資能力已提高。」

根據Sony中期企業計畫，該公司預期將在2024年3月之前，投入2兆日圓以上作為戰略投資，比過去三年增加逾40%。Sony還計劃提高資本支出25%至1.5兆日圓。

Sony的遊戲和動畫事業有強勁的智慧財產組合支撐，包括在美、日創下票房紀錄的「鬼滅之刃」動畫電影。Sony計劃運用智慧財產權，開發鬼滅之刃相關遊戲、電影和電視節目。Sony也正根據PlayStation人氣遊戲「秘境探險：奈森·德瑞克」 打造電影。

Sony互動娛樂事業總裁兼執行長萊恩（Jim Ryan）表示，目前正在進行十個專案計畫。Sony也會擴大支出，加強吸引遊戲服務、動畫和音樂平台訂閱戶。

吉田憲一郎說，希望能把與Sony產生聯結的人數，從目前的1.6億人提高到10億人。

他另外接受金融時報訪問時也說，儘管近來全球娛樂業出現整併潮，Sony仍不會出售影視事業，他認為Sony影業視該集團成為全球娛樂內容供應商的關鍵。

Sony過去幾年已積極出手收購，包括去年宣布計劃以12億美元收購美國動畫串流服務業者Crunchyroll，今年4月公布將收購巴西獨立音樂公司Som Livre。本月稍早，Sony已完成收購英國獨立音樂經銷商AWAL，未來可能繼續積極收購娛樂相關事業，以拓展用戶基數。

此外，早已在全球智慧手機影像感測器市場擁有大幅市占的Sony，正投入強化研發汽車感測器，包括用於車內和光學雷達（lidar）系統的感測器。

這類光學雷達系統會發送出光波脈衝或雷射光來判斷物體的存在、形狀和距離，是自駕車不可缺少的。

吉田憲一郎還談到公司開發VISION-S電動車的計畫，Sony迄今已打造出原型，並且驗證該車款在高速行駛下的5G聯網能力。他說：「我們將持續發展VISION-S做為探索領域。Sony未來能在汽車領域提供最大貢獻之處，就是汽車感測技術。」

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