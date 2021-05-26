我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診新增302例+校正331例 死亡暴增11例

洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

蘋果開發者大會 新技術上秀

編譯季晶晶／綜合報導
蘋果WWDC最新圖像。（取材自蘋果官網）
蘋果WWDC最新圖像。（取材自蘋果官網）

蘋果公司（Apple）24日證實，今年的全球開發者大會（WWDC）將在美西時間6月7日上午10時起登場，將以全線上的形式舉行，並公布完整議程表。蘋果預料將在這場軟體界的年度盛會提供iOS 15、iPadOS 15、WatchOS 8、MacOS 12及TVOS 15等多款新版作業系統的預覽，還有工程研討會、一對一實驗室及蘋果設計大獎等活動。

蘋果3月時宣布WWDC將在6月7-10日登場的圖像，是一個戴著女孩盯著半開筆電的畫面，眼鏡映照iPhone的行事曆等應用程式（App）的畫面，上面寫著「閃耀凝視」（Glow And Behold），最新的WWDC圖像則為三個人看著電腦螢幕，其中一人戴的眼鏡映照出程式碼，上面寫著「一同展開程式碼旅程」（And away we code）。

根據蘋果公布的議程，今年WWDC由主題演講（Keynote）打頭陣，4小時後進行「平台咨文」（Platforms State of the Union）活動，深入探討蘋果所有平台的新工具、技術及進步，幫助開發者設計出更好的App。蘋果也會在6月10日頒發蘋果設計大獎。

每年WWDC都會在主題演講發表蘋果所有平台今年稍晚將釋出的軟體更新。預料其中會包括iOS 15、iPad OS 15、macOS 12和watchOS 8等作業系統。這次的iOS 15更新據傳將納入更多預設App，包括增加處理推播的新方式，提高互動性。

蘋果 App iOS

上一則

美國通膨預期升 消費信心降

延伸閱讀

特斯拉：已在中國建數據中心 實現數據存儲本地化

特斯拉：已在中國建數據中心 實現數據存儲本地化
蘋果幫爭取疫苗？台積電：市場傳言

蘋果幫爭取疫苗？台積電：市場傳言
Hey Siri

Hey Siri
蘋果公布線上WWDC開發者大會完整流程 有全新活動

蘋果公布線上WWDC開發者大會完整流程 有全新活動

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

2021-05-21 08:42
財政部將對加密貨幣市場加強管控，價值1萬元以上加密貨幣轉帳，都必須向國稅局(IRS)申報。(美聯社)

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

2021-05-20 13:54
美股三大指數19日早盤全面重挫，為連續三日下跌，原因是加密貨幣慘遭血洗，促使科技股出現賣壓。美聯社

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

2021-05-19 10:05
2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學知名經濟學教授席勒（Robert Shiller）。路透

席勒：泡沫成形 股市、房市充滿西部拓荒時代心態

2021-05-24 07:49
包括比特幣在內的加密貨幣突然暴跌，拉低整體市場情緒。(美聯社)

比特幣震幅大 美股上沖下洗

2021-05-19 16:37
美國財政部公布計畫，要打擊藏匿收入的美國有錢人，其中包括加密貨幣轉帳逾1萬美元必須申報。(路透)

拜登追富人稅 加密幣轉帳超過1萬元「須申報」

2021-05-20 21:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信
53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流

53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流
白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目

白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目
周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因
華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男