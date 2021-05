蘋果開發者大會 新技術上秀

蘋果WWDC最新圖像。(取材自蘋果官網)

蘋果 公司(App le)24日證實,今年的全球開發者大會(WWDC)將在美西時間6月7日上午10時起登場,將以全線上的形式舉行,並公布完整議程表。蘋果預料將在這場軟體界的年度盛會提供iOS 15、iPadOS 15、WatchOS 8、MacOS 12及TVOS 15等多款新版作業系統的預覽,還有工程研討會、一對一實驗室及蘋果設計大獎等活動。

蘋果3月時宣布WWDC將在6月7-10日登場的圖像,是一個戴著女孩盯著半開筆電的畫面,眼鏡映照iPhone的行事曆等應用程式(App)的畫面,上面寫著「閃耀凝視」(Glow And Behold),最新的WWDC圖像則為三個人看著電腦螢幕,其中一人戴的眼鏡映照出程式碼,上面寫著「一同展開程式碼旅程」(And away we code)。

根據蘋果公布的議程,今年WWDC由主題演講(Keynote)打頭陣,4小時後進行「平台咨文」(Platforms State of the Union)活動,深入探討蘋果所有平台的新工具、技術及進步,幫助開發者設計出更好的App。蘋果也會在6月10日頒發蘋果設計大獎。

每年WWDC都會在主題演講發表蘋果所有平台今年稍晚將釋出的軟體更新。預料其中會包括iOS 15、iPad OS 15、macOS 12和watchOS 8等作業系統。這次的iOS 15更新據傳將納入更多預設App,包括增加處理推播的新方式,提高互動性。