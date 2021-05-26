美國通膨預期升 消費信心降

美國5月消費者信心指數一年來首度下滑。（路透）

美國 5月消費者信心指數 一年來首度下滑，且不如經濟學家預估，對未來一年的通膨率預期也攀升至6.5%，顯示眾多產品與服務物價上漲，正對消費者信心造成壓力。不過，美國聯準會 （Fed）多位官員依然淡化通膨將持續居高不下的風險。

美國經濟研究聯合會（the Conference Board）25日公布，美國5月消費者信心指數降至117.2，低於市場預估，4月指數也遭下修至117.5。

其中，消費者5月對經濟現況的信心指數升至144.3，對未來的預期信心指數則陡降至99.1，遠低於上月的107.9。物價上揚與失業水準居高不下，可能抑制了消費者的樂觀情緒。

根據報告，美國消費者5月對未來一年的通膨率預估升至6.5%，高於4月調查的6.2%。

Fed多位官員24日發表談話時，都淡化通膨將持續居高不下的風險，認為通膨攀升只會是暫時現象，呼應主席鮑爾的看法。Fed官員的喊話降低市場的通膨憂慮，美股三大指數25日早盤漲0.3%-1%，道瓊工業指數漲約百點，美元指數貶值0.3%至89.533，為1月來低點。

Fed理事布蘭納德、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克、及聖路易斯聯邦準備銀行總裁博拉德都說，隨著新冠疫情降溫、及消費者先前被抑制的需求獲得釋放，未來幾個月生產瓶頸與供應短缺會推升物價，也很正常，但大部分的價格漲幅應該都只是暫時的。

布蘭納德表示，通膨動向有非常重要組成，就是長期通膨預期，這些指標仍牢牢錨定，意味若出現一些因素推升通膨走高，這些因素預料不會深植於通膨率之內，「若我們確實看到通膨以可能影響長期通膨的方式，持續且大幅超出（2%的）目標，我們有工具與經驗溫和地引導通膨回歸目標」。

博拉德也說，通膨將會上升，這不會讓人太意外，「我認為這主要是暫時的，但其中一些因素將牽動通膨預期，因此今年通膨率將高於2%，2022年初也是如此」。波斯提克認為，美國通膨壓力看來不會維持太久。

聯準會官員去年8月採取「平均通膨目標」的新架構，允許一段時間內的平均通膨率維持在2%，也能容許通膨率暫時超標，彌補之前未能達標的缺口。

美國4月消費者物價指數比一年前躍升4.2%，引發部分投資人懷疑Fed還會維持寬鬆貨幣政策多久。Fed目前將利率維持接近零的水準，每月也持續購買1200億美元美國公債與抵押貸款證券（MBS）。