我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診新增302例+校正331例 死亡暴增11例

洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

美國通膨預期升 消費信心降

編譯黃嘉洵／綜合報導
美國5月消費者信心指數一年來首度下滑。（路透）
美國5月消費者信心指數一年來首度下滑。（路透）

美國5月消費者信心指數一年來首度下滑，且不如經濟學家預估，對未來一年的通膨率預期也攀升至6.5%，顯示眾多產品與服務物價上漲，正對消費者信心造成壓力。不過，美國聯準會（Fed）多位官員依然淡化通膨將持續居高不下的風險。

美國經濟研究聯合會（the Conference Board）25日公布，美國5月消費者信心指數降至117.2，低於市場預估，4月指數也遭下修至117.5。

其中，消費者5月對經濟現況的信心指數升至144.3，對未來的預期信心指數則陡降至99.1，遠低於上月的107.9。物價上揚與失業水準居高不下，可能抑制了消費者的樂觀情緒。

根據報告，美國消費者5月對未來一年的通膨率預估升至6.5%，高於4月調查的6.2%。

Fed多位官員24日發表談話時，都淡化通膨將持續居高不下的風險，認為通膨攀升只會是暫時現象，呼應主席鮑爾的看法。Fed官員的喊話降低市場的通膨憂慮，美股三大指數25日早盤漲0.3%-1%，道瓊工業指數漲約百點，美元指數貶值0.3%至89.533，為1月來低點。

Fed理事布蘭納德、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克、及聖路易斯聯邦準備銀行總裁博拉德都說，隨著新冠疫情降溫、及消費者先前被抑制的需求獲得釋放，未來幾個月生產瓶頸與供應短缺會推升物價，也很正常，但大部分的價格漲幅應該都只是暫時的。

布蘭納德表示，通膨動向有非常重要組成，就是長期通膨預期，這些指標仍牢牢錨定，意味若出現一些因素推升通膨走高，這些因素預料不會深植於通膨率之內，「若我們確實看到通膨以可能影響長期通膨的方式，持續且大幅超出（2%的）目標，我們有工具與經驗溫和地引導通膨回歸目標」。

博拉德也說，通膨將會上升，這不會讓人太意外，「我認為這主要是暫時的，但其中一些因素將牽動通膨預期，因此今年通膨率將高於2%，2022年初也是如此」。波斯提克認為，美國通膨壓力看來不會維持太久。

聯準會官員去年8月採取「平均通膨目標」的新架構，允許一段時間內的平均通膨率維持在2%，也能容許通膨率暫時超標，彌補之前未能達標的缺口。

美國4月消費者物價指數比一年前躍升4.2%，引發部分投資人懷疑Fed還會維持寬鬆貨幣政策多久。Fed目前將利率維持接近零的水準，每月也持續購買1200億美元美國公債與抵押貸款證券（MBS）。

指數 美國 聯準會

上一則

房價飆轉嫁成本 租屋客負擔加重 4月公寓租金漲1.3%

下一則

蘋果開發者大會 新技術上秀

延伸閱讀

玉米期貨大跌 供給增加動搖高漲的投機行情

玉米期貨大跌 供給增加動搖高漲的投機行情
布林肯：美國將助加薩重建 不會讓哈瑪斯受益援助

布林肯：美國將助加薩重建 不會讓哈瑪斯受益援助
白宮宣布 美國半數成人接種完畢

白宮宣布 美國半數成人接種完畢
美國WHA發言：須邀台灣與會 要求中國疫源調查透明

美國WHA發言：須邀台灣與會 要求中國疫源調查透明

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

2021-05-21 08:42
財政部將對加密貨幣市場加強管控，價值1萬元以上加密貨幣轉帳，都必須向國稅局(IRS)申報。(美聯社)

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

2021-05-20 13:54
美股三大指數19日早盤全面重挫，為連續三日下跌，原因是加密貨幣慘遭血洗，促使科技股出現賣壓。美聯社

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

2021-05-19 10:05
2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學知名經濟學教授席勒（Robert Shiller）。路透

席勒：泡沫成形 股市、房市充滿西部拓荒時代心態

2021-05-24 07:49
包括比特幣在內的加密貨幣突然暴跌，拉低整體市場情緒。(美聯社)

比特幣震幅大 美股上沖下洗

2021-05-19 16:37
美國財政部公布計畫，要打擊藏匿收入的美國有錢人，其中包括加密貨幣轉帳逾1萬美元必須申報。(路透)

拜登追富人稅 加密幣轉帳超過1萬元「須申報」

2021-05-20 21:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信
53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流

53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流
白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目

白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目
周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因
華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男