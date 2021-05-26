儘管中國 當局出手企圖打壓金屬價格漲勢，但分析師 認為，銅市基本面依然穩固，銅價仍有望穩步上漲。

國際銅價25日便不畏來自中國的逆風，盤中再度漲破每噸10,000美元。倫敦金屬交易所（LME）3個月期貨銅價25日盤中上漲1.2%，報每噸10,067美元。

上海期貨交易所的3個月期貨銅價25日收漲0.68%，報每噸人民幣72,230元。

澳洲國民銀行資深外匯策略師卡崔爾（Rodrigo Catril）表示：「銅價反彈，無視中國再次打壓商品價格；推動這波漲勢的部分因素是投機，但全球經濟重啟之際，需求確實已升高；許多人認為，中國打壓投機的措施，可能不足以遏制價格上漲。」

分析師指出，銅價依然看漲，因南美的供應受擾憂慮、及終端用戶需求復甦，將提供支撐，但中國的政策管控措施可能加劇行情震盪。彭博資訊分析師也認為，美元走軟以及美國 貨幣政策維持寬鬆，也是銅價的利多。

聯準會（Fed）官員重申，他們預期美國經濟復甦帶來的過渡性物價壓力不會長期持續；這個看法緩解市場對通膨的疑慮，令美元走貶，也讓大宗商品對持有其他貨幣的買家而言更便宜。