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美加強研究數位美元

編譯季晶晶／綜合報導

CNN報導，美國聯準會（Fed）愈來愈認真看待數位美元的可能性。Fed理事、負責金融穩定委員會的布蘭納德（Lael Brainard）說，Fed正加強研究數位美元，並積極提高公共參與度，若能發行有央行支持且安全的數位貨幣，將能創建一個更有效率的支付體系，並向傳統銀行服務不足的美國人擴大金融服務。

布蘭納德24日在CoinDesk主辦的加密貨幣產業活動上說，疫情不僅使人民加速改用數位支付，也凸顯能安全及時進行金融交易的重要性，而民間部門愈來愈多的數位貨幣選項，可能導致支付體系「四分五裂」，造成一般家庭與企業的財務風險。

她說，「相較之下，數位美元會是一種供大眾使用的新央行貨幣」，引進「安全的」央行數位貨幣，能減輕這種風險。Fed主席鮑爾日前宣布，將於今年夏季公布一份文件，說明理事會對於數位美元相關收益和風險的看法。

布蘭納德也點出Fed須參與數位支付事務的理由，包括必須預測消費者趨勢的轉變，並確保美國民眾能取得安全的央行貨幣。Fed官員正明確表態，計劃在開發央行數位貨幣標準的過程中。

雖然比特幣等加密貨幣也是數位貨幣，但是央行數位幣會受到央行控管，而非由分散式網路自行運作，與當前的加密貨幣有根本上的不同。在此同時，中國取締加密貨幣的開採和使用之際，中國人民銀行正在研究開發數位人民幣。

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