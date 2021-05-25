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韓網路漫畫雙雄 強攻海外

編譯林奇賢／綜合報導
南韓兩大網路巨頭Kakao和Naver正積極透過併購向海外擴張，角逐全球網路漫畫市場的龍頭地位。 （路透）
南韓兩大網路巨頭Kakao和Naver正積極透過併購向海外擴張，角逐全球網路漫畫市場的龍頭地位。 （路透）

南韓人口僅略多於5,000萬人，國內市場規模相對較小，意味著拓展海外市場為壯大事業的必要之舉。因此，南韓兩大網路巨頭Kakao和Naver正積極透過併購向海外擴張，角逐全球網路漫畫市場的龍頭。

日經新聞報導，隨著專為智慧手機設計、以上下滑動頁面呈現的網路漫畫格式漸受歡迎，南韓的網路漫畫產業也日益茁壯，同時積極進軍海外市場，例如Naver將收購加拿大一家網路漫畫業者，Kakao也將收購美國兩家漫畫公司。

Naver已宣告，將成為全球吸引最多用戶與創作者的網路漫畫平台，目標是打造「漫畫界的YouTube」，每個用戶都能免費觀賞並分享漫畫。

Naver的Webtoon網路漫畫平台在全球擁有7,200萬名用戶，支援十種語言，包含日語版的Line Manga，平台擁有超過70萬名創作者。該公司計劃在5月底前，完成以6億美元收購加拿大Wattpad的交易，策略為吸引主要來自英語系國家的9,000萬名新用戶，從而鞏固其平台地位。

目前在日本經營Piccoma平台的Kakao，也開始透過併購活動搶攻英語系用戶市場。

Kakao正考慮收購美國的Tapas媒體公司和Radish媒體公司，且已「接近達成最終協議」。

KaKao未揭露其網路漫畫平台的用戶數，南韓媒體估算介於3,000萬-4,000萬人，多數來自日本和南韓。

Naver和Kakao也計劃讓旗下的網漫子公司在美國掛牌上市，以取得擴張業務的資金。南韓證券業者認為，這些網漫公司的估值各超過1兆日圓（90億美元），且預料還會持續增加。

目前全球網路漫畫界戰局仍屬百家爭鳴，還沒出現擁有絕對優勢的單一霸主，而南韓業者靠著方便在小螢幕上閱讀的網路漫畫系統而崛起。Naver在2000年代開發這套系統，並在2010年代中期廣收歡迎。這套系統的網路漫畫基本上是縱向閱讀的全彩漫畫，與日本漫畫要從右上閱讀至左下的順序大不相同，也正成為網路漫畫的實質標準，因為這種頁面配置給予創作者在規劃分鏡與放置對白框時，有很高的自由度，且易於翻譯。

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