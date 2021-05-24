美企大加薪 恐衝擊獲利

在美國 經濟重啟之際，企業者紛紛調高工資，以解決勞動力短缺的困境，且調薪意願為至少25年來最強。

專家指出，企業大舉加薪短期內雖不會影響業績，但到某個時間點時，可能會侵蝕CNBC報導，麥當勞已表示，正在調高美國直營店3.65萬名時薪員工的時薪10%；墨西哥燒烤餐廳Chipotle宣布，將在6月底前調高平均時薪至15美元；美國銀行說，將在2025年前提高最低時薪 ，從當前的20美元調到25美元；運動用品公司安德瑪也表示，將調高零售和分銷勞工 的最低時薪，從10美元提高到15美元。

穆迪分析公司首席經濟學家詹迪指出，企業調薪幅度為過去25年來數一數二大。

他說，民間企業勞工上季工資增加3%，增幅為1990年代以來最大，同時生產力已回升，過去幾個月的所有跡象都顯示，工資與生產力持續上揚。

瑞士信貸首席美股策略師高洛柏表示，投資人想知道工資成本升高要到何時會對企業獲利造成壓力，這是正確的，但他認為近期還不會成為問題，「若這些（工資成本上揚）壓力發生在經濟較疲軟的環境下，將是場災難，但現在不是。我們正處於企業有強大訂價權的環境，意味著可轉嫁出去。」

他說，現在還不清楚企業加薪會維持多久，若持續下去並引發通膨，就會成為獲利的一大問題。