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馬斯克再喊支持加密幣

編譯林奇賢／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克。（路透）
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克再次在推特發文談論科技和加密貨幣，表明在法定貨幣與加密貨幣的戰爭之間，他支持加密貨幣。分析師認為，由於多國當局將加強監管加密貨幣市場，比特幣等加密貨幣從上周以來的劇烈震盪走勢，短期難以平息。

彭博資訊報導，馬斯克發出一篇把魔術比作科技的推文後，引發網友的熱烈討論，有人在馬斯克的推文底下留言，問他如何看待「因加密貨幣而對你生氣」的人？馬斯克回答說，「真正的戰爭是發生在法定貨幣和加密貨幣之間。總體來說，我支持後者」。

馬斯克也曾說過類似的話，包括他在去年12月發推文說：「比特幣幾乎等同於法幣。」他在2月也解釋：「當法幣實質利率為負值，只有傻瓜才不會看向他處。」

美國前財長桑默斯日前也將加密貨幣與黃金相提並論，認為兩者同樣具備避險資產地位，但他也認為，消費者大多數的支付不會使用比特幣。

然而，比特幣價格近來的劇烈波動，仍令投資人心驚膽跳，23日盤中跌逾12%至3,3483美元，扭轉22日在馬斯克推文加持而上漲8%的走勢。這款加密貨幣上周最高漲抵49,860美元，最低跌至30,200美元，波動幅度接近40%。

特斯拉執行長馬斯克再次推文力挺加密貨幣。（路透）
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