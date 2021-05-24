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美光挑戰三星記憶體地位

王衍智

南韓三星電子旗下的「金雞母」半導體業務，正面臨日益沉重的壓力，上季營業利益率被競爭對手美光科技（Micron）超車，顯示晶片事業的獲利能力下降，且在記憶體晶片領域的優勢減弱，從而可能影響該公司在半導體代工領域的投資能力，更難追趕台積電。

日經新聞報導，三星半導體業務第1季的營業利益率為18%，低於美光的20%。儘管三星晶片事業的18%營業利益率依然算高，業界人士仍認為美光營業利益率提高，象徵三星在記憶體晶片市場的競爭優勢日漸流失。

對三星來說，記憶體晶片事業是金雞母，也是投資其他事業的資金來源。三星正擴大投資晶圓事業以追趕台積電，也正提高顯示器和智慧手機事業的研發支出，如今隨著副會長李在鎔身陷囹圄，影響投資決策，三星原有的「勝利方程式」可能正被打破。

美光正在挑戰三星在記憶體晶片市場的霸主地位，正在追趕三星的15奈米DRAM量產技術，並已開始量產先進的176層NAND快閃記憶體，比三星快一步。美光的半導體業務能快速進步，原因包括從外部延攬工程師。知情人士透露，美光正從東芝、SK海力士及三星挖來大量的日本和南韓工程師，在美國和日本的工廠開發生產技術。英國Omdia數據顯示，三星是去年DRAM市場的龍頭業者，市占率達到41.7%，分別高於SK海力士的29.4%、美光的23.5%。

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