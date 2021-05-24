德國倡議 設氣候俱樂部

德國提議，歐盟應與美國、日本、以及甚至中國等國，共同成立「氣候俱樂部」，以免「碳邊境稅」引發貿易摩擦。（ 美聯社）

德國 提議，歐盟 應與美國、日本、以及甚至中國等國，共同成立「氣候俱樂部」（climate club），以避免各國規劃中的「碳邊境 稅」等綠色關稅措施，引發貿易摩擦。知情人士透露，歐盟各國財長也支持廣泛改革對航空燃料課稅的體制。

德國副總理兼財政部長蕭茲22日和歐盟輪值主席國葡萄牙總理柯斯塔討論後，表示歐洲應和其他國家合作，尋求針對如何減少碳排的共同規定與共通標準，建立共識。

蕭茲指出，氣候保護措施可能會衝擊對德國和歐洲企業的競爭力，特別是能源密集產業，因此不要只有歐盟討論執行方式，也應洽詢美國、加拿大、英國、日本及大陸等國，讓各國針對相同的步驟與原則達成共識，這樣會比較明智。他說，商討成立某種俱樂部，是個不錯的構想。

歐盟27國領袖將在24至25日舉行峰會，討論如何達成歐盟新設定的2030年氣候目標，也就是淨排放量至少要比1990年減少55%。這場峰會將引導歐盟執委會的具體執行方向，並在7月提出大型氣候政策方案，包括碳市場改革、更具企圖心的再生能源目標等。

歐盟執委會預料也會在6月提出政策提案，以擴大歐盟的碳排交易機制，並且保護綠色科技領域的投資活動，免於遭受氣候政策較不嚴格國家政策的衝擊。

歐盟已表示，若各國的氣候政策與歐洲一致，將能避免遭歐盟課徵當局正在擬訂的「碳邊境稅」；執委會預料將在6月前敲定「碳邊境稅」的細節，包括對化石燃料設定最低稅率，並可能把課稅領域延伸到航空與海事。

英國金融時報報報導，歐盟各國財長22日開會時，廣泛支持在歐盟境內對煤油型（kerosene）的航空燃油課稅。