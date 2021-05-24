大企業攻綠色融資 銀彈上膛

全球投資人正在集結數兆美元資金，準備投入綠色能源產業，凸顯綠色融資漸成主流，不再只是「利基」型投資。 （路透）

全球一些超大企業及口袋極深的投資 者，正在集結數兆美元資金，準備投入綠色能源產業，凸顯在各國推動綠能轉型之際，綠色融資 已不再只是「利基」型投資，逐漸成為主流。

華爾街日報報導，專注於投資環境、社會和企業治理（ESG）題材的基金，今年第1季的資產總額已接近2兆美元，三年來增加逾兩倍，投資人平均每天淨投入30億美元，平均每天挹注綠色新債券發行額及貸款的金額也超過50億美元。美國兩大金融機構更已承諾，未來十年內將投入4兆美元於氣候相關融資業務。

這也顯示，綠色融資已不再只是「利基」型投資，銀行與投資機構都在押注能源轉型將持續進行，而金融業者也能運用這股大趨勢大發利市。這股趨勢背後的支持力道相當雄厚，包括許多大型退休金 基金及年輕投資人都想投資抑制氣候變遷的計畫，多國政府也針對環保問題投入鉅資，並制定減碳新法規。

Rystad能源公司指出，2014年時，全球能源業者共投入7350億美元於油、氣開發，但去年投資額已不到一半；相較下，去年風電與太陽能電力投資額接近200億美元，遠高於六年前的1350億美元。

彭博新能源財經估算，2020年再生能源、電動車及其他綠色計畫投資額超過5200億美元，比2019年增12%，比2015年更增近60%。

牛津大學的研究顯示，2015-2020年的太陽能與風電計畫融資資成本，已分別比2010-2014年期間下降20%及15%。相較下，信評機構穆迪公司（Moody's）與標準普爾公司（S&P）指出，傳統化石燃料計畫的融資成本可能提高。

投資公司也響應客戶的要求。從2019年起，已有4730億美元淨流入與環保有關的股市基金與ETF，而其他類股的淨流入額僅1030億美元。去年投資公司共推出579檔設定環保目標的基金。

而且，這波投資熱潮可能才剛開始。國際能源總署（IEA）最近指出，若全球要在2050年達成淨排放量降到零的目標，能源計畫投資額須比目前的5兆美元倍增，其中多數投資都須投入再生能源及其他綠色計畫。

顧問業者Wood Mackenzie則估計，全球至少須投資50兆美元，才能在2050年達成巴黎氣候協定的目標。