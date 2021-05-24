大企業攻綠色融資 銀彈上膛
全球一些超大企業及口袋極深的投資者，正在集結數兆美元資金，準備投入綠色能源產業，凸顯在各國推動綠能轉型之際，綠色融資已不再只是「利基」型投資，逐漸成為主流。
華爾街日報報導，專注於投資環境、社會和企業治理（ESG）題材的基金，今年第1季的資產總額已接近2兆美元，三年來增加逾兩倍，投資人平均每天淨投入30億美元，平均每天挹注綠色新債券發行額及貸款的金額也超過50億美元。美國兩大金融機構更已承諾，未來十年內將投入4兆美元於氣候相關融資業務。
這也顯示，綠色融資已不再只是「利基」型投資，銀行與投資機構都在押注能源轉型將持續進行，而金融業者也能運用這股大趨勢大發利市。這股趨勢背後的支持力道相當雄厚，包括許多大型退休金基金及年輕投資人都想投資抑制氣候變遷的計畫，多國政府也針對環保問題投入鉅資，並制定減碳新法規。
Rystad能源公司指出，2014年時，全球能源業者共投入7350億美元於油、氣開發，但去年投資額已不到一半；相較下，去年風電與太陽能電力投資額接近200億美元，遠高於六年前的1350億美元。
彭博新能源財經估算，2020年再生能源、電動車及其他綠色計畫投資額超過5200億美元，比2019年增12%，比2015年更增近60%。
牛津大學的研究顯示，2015-2020年的太陽能與風電計畫融資資成本，已分別比2010-2014年期間下降20%及15%。相較下，信評機構穆迪公司（Moody's）與標準普爾公司（S&P）指出，傳統化石燃料計畫的融資成本可能提高。
投資公司也響應客戶的要求。從2019年起，已有4730億美元淨流入與環保有關的股市基金與ETF，而其他類股的淨流入額僅1030億美元。去年投資公司共推出579檔設定環保目標的基金。
而且，這波投資熱潮可能才剛開始。國際能源總署（IEA）最近指出，若全球要在2050年達成淨排放量降到零的目標，能源計畫投資額須比目前的5兆美元倍增，其中多數投資都須投入再生能源及其他綠色計畫。
顧問業者Wood Mackenzie則估計，全球至少須投資50兆美元，才能在2050年達成巴黎氣候協定的目標。
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